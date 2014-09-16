به گزارش خبرنگار مهر، وحيد جوادی قبل از ظهر سه شنبه در نشست مديران آمار شهرداری‌های كلانشهرهای كشور اظهار كرد: تدوين نظام نامه آماری تصميم‌گيری‌ها را در مديريت شهری آگاهانه و مبتنی بر واقعيت مي سازد و ما در تلاش هستيم تا با مهندسی جديد و شفاف، اطلاعات و آمار در اختيار مديران قرار دهيم.

مدير آمار و فناوری و تحليل اطلاعات شهرداری مشهد با اشاره به تاكيد رئيس جمهور در تاثير تحقق دولت الكترونيك در كاهش فساد اداری گفت: اگر به دنبال برخوردهای ريشه اي و پيشگيرانه با موضوع فساد هستيم قطعا اين نظام آماری است كه می تواند در شفاف سازی و حل مسئله‌ ها موثر باشد.

وي با تاكيد بر اينكه تدوين يك نظام آماري دقيق و هدفمند اعتماد به آمار را در كشور بيشتر می كند؛ تاكيد كرد: شهرداری‌هاي كلانشهر های كشور و مديريت آمار در اين شهرداری ها سعی دارد تا با ايجاد يك نظام آماری دقيق و هدفمند اعتماد به آمار را در كشور رقم بزند.

جوادی مشهد گفت: دقت آمار در ايران هميشه مورد سئوال و چالش بوده و اعتماد و باور را نسبت به آمار بايد متحول كرد و اين آمار های صحيح می‌تواند مديران شهرها و مسئولان كشور را در تصميم گيری های درست و علمی كمك و فعاليت ها را نيز شفاف‌سازی كند.

وی تاكيد كرد: كلان شهر های كشور با برگزاري اين نشست ها تجارب و مشکلات موجود در بخش آمار و نظام آماری در مجموعه شهرداری را بررسی كردند.

جوادی در ادامه عنوان كرد: در برنامه پنجم توسعه موضوع آمارها براساس برنامه مركز آمار ايران موضوع آمارهای ثبتی بسيار دارای اهميت است و برای دستيابی به آن باید مقوله ITجدی گرفته شود و البته توسعه آمار ثبتی بدون بهره گيری از IT ميسر نيست.

مديرآمار و فناوری و تحليل اطلاعات شهرداری مشهد يادآور شد: اطلاعات مكانی GIS نيز بسيار دارای اهميت است كه در اين نشست مديران كلان شهر ها در مورد ضرورت تحليل های مكانی نيز تبادل نظر داشتند.

وی در ادامه در خصوص تدوين اين نظام نامه گفت: به اين ترتيب تحليل‌هاي آماری بر اساس مسائل حوزه شهری شكل می‌گيرد و با ايجاد سئوال در حوزه برنامه‌ريزی و پژوهش، مطالعات صورت می‌گيرد.

مدير آمار و فناوری وتحليل اطلاعات شهرداری مشهد با بيان اينكه اين كميته به مدت دو روز در مشهد اركان نظام نامه آماری را تعريف كرده است؛ افزود: ضرورت و تعارف تنظيم اين نظام نامه آماری تبيين و آماده است.

جوادی به ايجاد استاندارد در تهيه و توليد اطلاعات و آمار در شهرداری ها اشاره و گفت: بايد فرهنگ آماری در كشور توسعه پيدا كند و شهرداری ها در اين زمينه پيش قدم شده اند.

مديرآمار و فناوری و تحليل اطلاعات شهرداری مشهد يادآور شد: پروژ ه های مشترك بين شهرهای كشور در راستای توسعه نظام آماری كشور ايجاد می شود.

وي در خصوص كاربرد اين آمار در شهرداری ها توضيح داد: به عنوان مثال اينكه اعتبار و تخصيص بودجه را به شهرداری های مناطق به صورت دقيق و عادلانه داشته باشيم اين سيستم آماری می تواند مديريت شهرداری ها كمك و تخصيص اين اعتبارات را شفاف كند.

مدير آمار و فناوری و تحليل اطلاعات شهرداری مشهد در خصوص دستاوردهای نشست در مشهد گفت: نخبگان حوزه آمار از كلان شهر های كشور با تنظيم و تدوين پيش نويس نظام جامعه آماری كلان شهر ها در راستای تحقق تصميم سازی ها آگاهانه در حوزه مديریت شهرها گام اول را محكم برداشتند.

گفتنی است، در گردهمايی مديران آمار شهرداری های كلان شهرهای كشورجایگاه نظام آمار و اطلاعات در مقایسه با دیگر نظام ها و حالت چتری این نظام بر دیگر نظام های موجود، سامانه فرابر و مشکلات موجود در این بخش و سیستم های جایگزین، جایگاه تشکیلاتی آمار در مجموعه شهرداری ها مورد بررسی قرار گرفت.

مديران آمار كلانشهر های كشور در تلاش هستند تا با دستيابی به سيستم آماری نظامند و دقيق برنامه ريزی و بودجه را در شهرداری شفاف و تصميم سازی ها را در اين زمينه تسهيل كنند.

در اين نشست نخبگان حوزه آمار از كلان شهر های كشور با تنظيم و تدوين پيش نويس نظام جامعه آماری كلان شهرها در راستای تحقق تصميم سازی ها آگاهانه در حوزه مديریت شهری گامی محكم برداشتند.