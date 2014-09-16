به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ يزدان نيکنام با اشاره به سوء استفاده وکلاهبرداري هاي صورت گرفته توسط افراد سود جو اظهار داشت: در کنار گسترش روز افزون علم و تکنولوژي و همچنين تسهيل شدن امور عادي بشر بواسطه استفاده از وسايل الکترونيکي همواره مجرمين با سو استفاده از اعتماد عمومي مردم و با تطبيق خود با ويژگي­هاي محيط و ابزار روز، در جهت اقدامات و اهداف مجرمانه حرکت مي­کنند.

وي تصريح کرد:در کنار سو استفاده ­ها و جرايم سايبري در حوزه اجتماعي جرايم سايبري در حوزه اقتصادي پيشرفت­هاي قابل توجهي به خود ديده است.

سرهنگ نيکنام گفت: از آنجايي کارشناسان اداره تشخيص و پيشگيري اين پليس توانسته اند علوم سايبري روز را در مدارس، دانشگاه ها، مساجد و پايگاه هاي بسيج به عموم شهروندان انتقال دهند و در اين حوزه نيز شاهد استقبال خوبي از سوي مراکز خصوصي و دولتي به جهت آموزش بوده ايم ولي همچنان خطا هاي فردي و اطمينان هاي بي مورد بيشترين سرقت هاي اينتزنتي را رقم ميزند.

رئیس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان البرز در تشريح آخرين و به روزترين سرقت هاي اينترنتي افزود: سارقان با نصب قطعه اي کوچک به نام "اسکيمر" بر روي دستگاههاي پوز و يا خودپردازها در قسمت ورودي کارت عابر بانک قرار مي دهند، اين قطعه توانايي کپي برداري کامل از اطلاعات حساب افراد را داراست، سارق پس از ذخيره سازي اقدام به انتقال اين اطلاعات به کارت جعلي نموده و از آنجايي که با بدست آوردن رمز عبور که معمولاً مشتريان در اختيار آنها قرار مي دهند ، تمامي اطلاعات مورد نياز براي دسترسي به حساب افراد را بدست آورده و از اين طريق سرقت الکترونيکي رخ مي دهد.

سرهنگ نيکنام با اشاره به اينکه مهمترين عامل در سرقت ها خود افراد هستند به بیان نکات امنيتي در استفاده از کارت هاي بانکي پرداخت و اعلام کرد: شهروندان کارت بانکي خود را در اختيار اشخاص نا شناس و غير قابل اطمينان قرار ندهيد و هنگام وارد کردن رمز عبور مراقب باشند که رمز عبور توسط افرادي که در اطراف حضور دارند يا دوربين فروشگاه ديده نشود.

وی ادامه داد: همچنین به تقاضاي افراد نا شناس که در اطراف خودپردازها پرسه ميزنند توجه نکرده و به هيچ عنوان براي خريد از فروشگاه کارت خود را جهت انجام عمليات بانکي به فروشنده تحويل ندهيد تا وارد دستگاه پوز که در پشت پيشخوان است، کند، زيرا همين زمان کافي است تا اطلاعات کارت شما توسط سخت افزار اسکيمر ذخيره و مورد سو استفاده قرار گيرد.

رئیس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان البرز با تاکید بر اینکه رمز کارت بانکي خود را حفظ کنيد و هيچ‌وقت آن را به صورت يادداشت در کيف کارت اعتباري خود نگه نداريد، گفت: رمز عبور پيش فرضي را که بانک براي شما در نظر گرفته در اولين فرصت تعويض نماييد و در انتخاب رمز عبور از اعداد ساده و قابل پيش بيني مانند شماره شناسنامه، تاريخ تولد و… استفاده نکنيد.

سرهنگ نیکنام در پایان اعلام کرد: رمز دوم و تلفن بانک خود را فعال کرده تا در مواقع اضطرار بتوانيد استفاده غير مجاز از حساب را متوقف کنيد، به صورت دوره‌اي رمز عبور خود را تغيير دهيد، در زمان استفاده از دستگاه پوز موجود در فروشگاه ها دقت کنيد قطعه مشکوکي بر روي دستگاه هاي تعبيه نشده باشد و در صورت مشاهده هر گونه قطعه اضافي بر روي دستگاه هاي پوز و يا غير متعارف بودن شکل دستگاه پوز سريعا مراتب را به پليس و يا بانک مربوطه اطلاع رساني نماييد.