به گزارش خبرنگار مهر، "ابراهیم فیروزی" که به همراه "علیرضا موسویان" داور بین المللی هندبال دو نماینده آذربایجان شرقی در این رقابت ها هستند، پیش از این که سمت رییس کمیته داوران سازمان والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه را دارد در سال 2014 در رقابت های قهرمانی والیبال نشسته معلولین جهان در لهستان قضاوت کرده است.

در ترکیب تیم اعزامی کشور به بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی نام ورزشکارانی چون میثم قجر، هادی تاجیک و سیدمهدی موسوی در رشته کبدی، مهدی انصاری در رشته شنا، فرزاد باهر ارسباران در رشته شمشیربازی، یوسف کرمی در رشته تکواندو، پرویز هادی در رشته کشتی، پرویز مردانی دوچرخه سواری کوهستان، سجاد هاشمی در رشته دو و میدانی، مهرداد صمصامی در رشته هندبال از آذربایجان شرقی به چشم می خورد.

همچنین در کنار ورزشکاران، حضور مجید بهرامی سرپرست تیم کبدی، علیرضا وصالی داور رشته شمشیربازی، اسماعیل نیک ور داور قایقرانی، علیرضا موسویان داور رشته هندبال و ابراهیم فیروزی داور والیبال از آذربایجان شرقی در این رقابت ها نهایی شده است.

در رقابت های پارا آسیایی معلولین اینچون نیز اسماعیل حسین پور چراغلو در رشته بسکتبال با ویلچر، حسین ممی پور، محمد رضا یعقوبی، علی کشفیا (سرپرست) و رضا کوجواری (مربی) در رشته تنیس با ویلچر، الناز عونی رشته تیراندازی، جلال خاکزادیه، مرضیه صدقی، سیامک صالح فرجزاده، محمدعلی ملک پور و مهدی هاشم زاده، بهمن رضایی و فیروز کاظم زاده ( مربیان دو و میدانی)، امیر پوررضوی، بهزاد زاد علی اصغر در رشته فوتبال پنج نفره، ابراهیم فیروزی و مرتضی اکرمی والیبال نشسته (داور)، رقیه نعمتی در رشته والیبال نشسته بانوان، احمد دلجوان قدرتی مربی تیم وزنه برداری و حامد اصغریان شنای نابینایان حضور خواهند داشت .