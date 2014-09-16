به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین رمان سعید تشکری با عنوان مفتون و فیروزه که به تازگی از سوی موسسه انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است طی مراسمی در خانه هنرمندان رونمایی می‌شود.

مفتون و فیرزوه که رمانی دو جلدی است و داستان آن در حال و هوای سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در شهر مشهد می‌گذرد برای نخستین بار به شرحی داستانی فعالیت‌های گروه‌های فعال هنری در شهر مشهد که فعالیت آنها مورد تایید مقام معظم رهبری نیز بوده است در قالب یک درام بلند می‌پردازد.

در این رمان و برای نخستین بار کاراکتر مقام معظم رهبری به عنوان یک شخصیت داستانی و بر اساس استنادات تاریخی حضوری ویژه و قابل توجه دارد.

بنا بر اعلام ناشر این کتاب؛ «مفتون و فیروزه» تاریخ شکل­ گیری و جهت­ یابی جریان روشنفکر دینی در بستر هنر تئاتر در ایران است؛ که در مقابله آشکار با هنر بی­‌مغز و آوانگارد غرب­زده دورانش، به دنبال چیزی بیشتر از هنر برای هنر است و به همین خاطر مانیفست فعالیت فرهنگی «مفتون و فیروزه» را می­‌توان نخستین مانیفست فرهنگی مبارزات منجر به پیروزی انقلاب و نخستین جرقه­‌های پیوند میان جریان هنر و اندیشه ناب دینی در تاریخ ایران دانست که امروز تبدیل به جریانی کاملاً مستقل و ریشه­‌دار شده است.

«مفتون و فیروزه» تاریخ شکل­ گیری و جهت­ یابی جریان روشنفکر دینی در بستر هنر تئاتر در ایران است؛ که در مقابله آشکار با هنر بی­‌مغز و آوانگارد غرب­زده دورانش، به دنبال چیزی بیشتر از هنر برای هنر است و به همین خاطر مانیفست فعالیت فرهنگی «مفتون و فیروزه» را می­‌توان نخستین مانیفست فرهنگی مبارزات منجر به پیروزی انقلاب و نخستین جرقه­های پیوند میان جریان هنر و اندیشه ناب دینی در تاریخ ایران دانست که امروز تبدیل به جریانی کاملاً مستقل و ریشه­‌دار شده است. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930625000620#sthash.PCrl8INL.dpuf

سعید تشکری این رمان ار در هفت سال گذشته تالیف کرده است و پیش از انتشار در هشت نوبت اقدام به بازنویسی آن کرده است.

در مراسم رونمایی این کتاب چهره‌هایی چون مجید سرسنگی، سید مهدی شجاعی و نویسنده این کتاب سخنرانی خواهند داشت.

این مراسم روز چهارشنبه 27 شهریور از ساعت 17 تا19 در تالار شهنازی خانه هنرمندان برگزار می‌شود.