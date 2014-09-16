به گزارش خبرنگار مهر، حمید تاجیک با بیان اینکه هر شرکتی به این سمت حرکت نکند به طور حتم با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، تصریح کرد: شرکت های فعال در بازار بیمه ای هر کدام به دنبال سهم خواهی بیشتر از این بازار هستند و بسترهای رشد و افزایش سهم خود را نیز فراهم کرده اند بنابراین رقابت نزدیکی دارند.

سرپرست معاونت اداری و مالی با اشاره به نقش رهبری بیمه ایران در صنعت بیمه کشور، گفت: بیمه ایران باید برای بازار تصمیم گیری و فضای موجود را مدیریت کند تا دیگر شرکت های بیمه ای نیز با الگو قرار دادن این شرکت در مسیر شکوفایی صنعت بیمه حرکت کنند. البته باید از رقابت منفی که به همه شرکت های فعال در بازار آسیب خواهد رساند، پرهیز شود.

وی در ادامه به مفاهیم 'اقیانوس قرمز' و 'اقیانوس آبی' نیز اشاره کرد و با منسوخ خواندن شیوه های مورد نظر در مفهوم اقیانوس قرمز که مترادف با رقابت همه جانبه در نرخ و شرایط با هدف جذب بازار حتی به قیمت نابودی خود و یا شرکت رقیب است، اظهار داشت: پیروی از این سبک تبعات منفی داشته و همه باید از رقابتی که تبعات منفی آن در آینده به تمام شرکت های فعال در بازار آسیب خواهد رساند، پرهیز کنند.

وی اضافه کرد: سیاست جدید این شرکت حرکت در مسیر مفهوم واژه 'اقیانوس آبی' است که مترادف با خلق محصولات جدید و ایجاد بازار برای فروش محصولات جدید است و ما به هیچ وجه قصد نداریم رقبا را از صحنه خارج کنیم.

سرپرست معاونت اداری و مالی این شرکت با انتقاد از سهم بیمه های زندگی در ایران به سهم این بیمه نامه در کره جنوبی و ژاپن اشاره کرد و افزود: سهم بیمه های زندگی در این کشورها نزدیک به 70 درصد از کل پرتفوی بیمه ای این کشورهاست درحالی که سهم بیمه های زندگی در ایران فقط هشت درصد است.

تاجیک اضافه کرد: بازار بالقوه این بیمه نامه درکشور 10 تا 12 میلیون نفر است و این وظیفه شبکه فروش و بازاریابان حرفه ای است که بیمه گذاران را برای خرید بیمه نامه های عمر انفرادی که منافع زیادی برای آنان خواهد داشت متقاعد نمایند.

به گفته وی، شرکت های بیمه ای درایران باید مسیرحرکت خود از بیمه نامه های سنتی اموال به سمت عرضه محصولات مترقی بیمه نامه های زندگی همچون بیمه 'مان' تغییر دهند تا شاهد تحول درصنعت بیمه کشور باشیم.

عضو هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران درباره لغو مجوز تعدادی از شرکت های بیمه ای نیز تصریح کرد: لغو فعالیت شرکت های بیمه ای درشرایطی که صنعت بیمه نیاز به اعتمادسازی بیشتر درسطح جامعه دارد، موجب سلب اعتماد عمومی از این صنعت می شود که باید برای آن تدابیر مناسبی اتخاذ شود.