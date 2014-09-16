عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خسارت وارد شده در زمینه خشکسالی و سرمازدگی به بخش کشاورزی استان از مهرماه سال 91 تا پایان شهریور ماه امسال 510 میلیون ریال بوده است.

بازدار افزود: مدیریت بحران استانداری باید در خصوص پیگیری جذب این اعتبار پیگیری کند.

وی در ادامه اظهار داشت: مجموع خسارات وارد شده به زیربخش های کشاورزی و زلزله شهرستان های آبدانان و دهلران 415 میلیارد ریال بوده است.

این مسئول بیان داشت: با توجه به بررسی های به عمل آمده و ویژگی های آب و هوایی این استان ظرفیت ایجاد باغ های پسته را دارد.



وی ادامه داد: به همین منظور از انجمن پسته ایران برای توسعه باغ های پسته در ایلام دعوت شده که اعضای انجمن با حضور در استان از مناطق مستعد کاشت باغات پسته در ایلام بازدید کرد.