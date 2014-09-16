سردار محمد مهدیان نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بررسی های موشکافانه از مردم، نیروی انتظامی استان همدان در رشد و تعالی سازمانی و میزان رضایت مندی مردم از پلیس 18 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه مردم به پلیس اعتماد دارند، گفت: استان همدان دارای مردم پلیس دوست بوده و با توجه به نامگذاری سال، پلیس استان همدان نیز در این راستا قدم بر می دارد.

فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه با بیان اینکه همه کار ها نمی شود به طور 100 درصدی اجرا شود، افزود: امنیت موجود در جامعه مبنی بر مشارکت مردم در پیشگیری از جرایم و ارتقا کشف پیش‌دستانه و علمی است.

مهدیان نسب در مورد اولویت های پلیس استان همدان گفت: موضوع ارتقا فرهنگ عفاف و حجاب از اولویت های پلیس استان همدان بوده و شش ایستگاه فرهنگی حجاب و عفاف در همدان راه اندازی شد که رویکرد فرهنگی داشته است.

مهدیان نسب به برگزاری میزگرد در مورد عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: برای ارتقا فرهنگ عفاف و حجاب برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده و هدف نه رویکرد برخوردی بلکه رویکرد فرهنگی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه رویکرد این ایستگاه ها فرهنگی اجتماعی است، ابراز داشت: ماموران حاضر در ایستگاه با در اختیار قرار دادن بسته هایی در مورد عفاف و حجاب به افراد و مسافران، آنها در مورد اهمیت حفظ عفاف و حجاب اطلاعات ارائه می دهند.

مهدیان نسب گفت: این ایستگاه ها به طور ارشادی عمل می کنند و علاوه بر توزیع بسته، بنرها و پوستر هایی در خود ایستگاه ها در مورد عفاف و حجاب نصب شده است.