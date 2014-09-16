به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور مصر در بیانیه ای اعلام کرد که 6 نفر از نیروهای پلیس این کشور در صحرای سینا کشته شدند.

در این بیانیه آمده است: این افراد در حمله افراد مسلح به نیروهای امنیتی مصر کشته شدند و این حمله در مسیر العریش - رفح واقع در مرزهای مصر و نوارغزه صورت گرفت.

از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر در سال 2013 تاکنون گروه های اسلامی و افراطی حملات خود را در صحرای سینا و علیه مواضع ارتش و پلیس مصر افزایش داده اند.

این حملات در حالی صورت می گیرد که قاهره برای مقابله با اقدامات تروریستی گروه های مسلح از کشورهای دیگر به ویژه آمریکا کمک نظامی دریافت می کند.