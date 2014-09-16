به گزارش خبرنگار مهر، محسن پور سیدآقایی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید و افتتاح وزیر راه و شهرسازی از پروژه های بخش راه استان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: طبق موافقتنامه امضا شده با صندوق ذخیره ملی تخصیص اعتباری گرفته شده است که طرح های که در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی است به بانک های عامل معرفی شوند.

وی با بیان اینکه از اعتبارات صندوق ذخیره ملی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی کشور استفاده خواهد شد ادامه داد: نوسازی ناوگان ریلی کشور شروع شده و این روند تدوام خواهد داشت.

پور سید آقایی افزود: طی چهارسال آینده دو هزار و 700 واگن جدید به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور افزوده خواهد شد.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تامین بخش مهمی از واگن های مورد نیاز ناوگان حمل نقل ریلی را از محل تولیدات داخلی و بخشی را از واگن ها تولید خارج از کشور اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: تمهیداتی برای خریداران واگن های باری و مسافری صورت گرفته است که پرداخت بخشی از سود تسهیلات مورد نیاز از برنامه های ویژه این بخش است.

پور سیدآقایی تلاش این مجموعه برای ورود بخش خصوصی جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی خبرداد و گفت: تهمیداتی ویژه برای سرمایه گذاران در حوزه حمل و نقل ریلی انجام شده است.

وی افزود: تمهیداتی برای خریداران واگن های باری و مسافری توسط بخش خصوصی صورت گرفته است که پرداخت بخشی از سود تسهیلات مورد نیاز از برنامه های ویژه این بخش است.