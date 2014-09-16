به گزارش خبرنگار مهر، در این بخشنامه آمده است: شرکت های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل'خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران' که توسط سازمان مذکور در 9 دی ماه 1391 صادر شده مجاز به دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند.

بنابراین موضوع مذکور بعنوان موضوع فعالیت شرکت های کارگزاری فوق الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز با رعایت مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است.