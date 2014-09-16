به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفته دفاع مقدس با حضور سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین در ساختمان شهید آوینی بسیج سازمان صدا و سیما برگزار شد.

فضلی با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، افزود: در آستانه دفاع مقدس هستیم، دفاع مقدسی که پیمان همه امت با امام را داشته است، دفاعی که نظام اسلامی را بیمه می کند، سلام بر همه شهدا به ویژه شهدای غزه که در استمرار انقلاب اسلامی در نبرد حق علیه باطل جنگیدند و به شهادت رسیدند.

وی با تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس، گفت: امسال در هفته دفاع مقدس برنامه های اثرگذار، روحانی و معنوی و بازشماری قطعات دفاع مقدس در سپاه و بسیج برنامه ریزی شده است که می توان به بخش های فرهنگی، هنری، چاپ کتاب و ثبت و ضبط آثار شهیدان برای آحاد ملت شریف و نسل امروز اشاره کرد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین در ادامه افزود: امسال پنجمین سال بازسازی از 32 عملیات دفاع مقدس است. هر استان یک عملیات را به صورت موضوعی و محوری در 32 سپاه استانی و در 31 استان برگزار می کند. ایجاد نمایش رزمی عملیات بازسازی شده به صورت چرخشی در استان ها برگزار می شود.

وی گفت: 26 و 27 شهریور رزمایش عشایر و اقوام ایران اسلامی برای اولین بار در استان کرمانشاه، سپاه حضرت نبی اکرم برگزار خواهد شد. همچنین 31 شهریور رژه بزرگ نیروهای مسلح را خواهیم داشت.

سردار فضلی در ادامه با اشاره به اقدام بزرگ دیگری که در دستور کار بسیج و سپاه است، گفت: راهپیمایی خانوادگی در 513 شهرستان برگزار خواهد شد که از آحاد ملت عزیز دعوت به عمل می آید تا در این حرکت عظیم شرکت کنند تا موجبات اتحاد و انسجام بیشتر ملت شود.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: نمایشگاه بزرگ ملی کتاب دفاع مقدس برای پنجمین بار امسال در باغ موزه دفاع مقدس این برنامه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به پیروزی مردم غزه تصریح کرد: دفاع مقدس ثقل مقاومت در دنیاست، فرهنگ امام (ره) و رهبری و همچنین انقلاب اسلامی در دنیا منتشر شده است. الگوی مردم غزه هم همین طور است. صفای باطن در معامله با خدا در مردم غزه کاملا مشهود است. من چند روز گذشته از بعضی از همین مناطق بازدیدهایی را داشتم.

سردار فضلی در پایان با اشاره به اتفاقات عراق و جنایات گروهک داعش گفت:مقام معظم رهبری به فضل خدا بعد از بهبودی کامل پیرامون وضعیت داعش مطالبی را فرمودند. حجت ما همان فرمایش رهبری است. مردم شریف عراق، ارتش عراق و مقاومت اسلامی در سایه اطاعت از مرجعیت توان مبارزه با داعش را داشتند و موفقیت های کسب شده مرهون زحمات همین عزیزان است. ائتلافی که امروز آمریکاییها به دنبالش هستند قابل اعتماد نیست. اگر آمریکا به دنبال مصلحت عراق بود،داعش را خلق نمی کرد.