مصطفی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهمترین اولویت ما توجه به مناطق محروم شهرستان شیراز است، تاکید کرد: متاسفانه برخی از روستاها و مناطق نزدیک به شیراز طی سالیان گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته اند که باید خدمات رسانی به آنها را در اولویت قرار داد.

وی یادآور شد: مردم روستایی در بخش ارژن 35 سال نتوانستند از آب تمیز و لوله کشی بهره مند شوند و این موضوع جای تاسف دارد.

فرماندار شیراز تاکید کرد: در یکی از بازدیدها به این روستا رسیدم و متوجه شدیم که تاکنونی هیچ مسئولی به این روستا نیامده و مردم این روستا از آب چاه و چشمه استفاده می کردند.

امیری با بیان اینکه با کمک خود مردم آبادی، امروز این روستا دارای آب لوله کشی شده، گفت: هماهنگی های لازم از طریق فرمانداری انجام شد و با کمک خود مردم و دستگاه های مربوطه امروز مراحل آب رسانی به این روستا در حال انجام است.

وی تاکید کرد: به عنوان فرماندار شیراز وظیفه دارم به تمامی روستاها و بخش های این شهرستان سرکشی کنم که این کار با همراهی تمامی دستگاه های شهرستانی انجام می شود.

فرماندار شیراز افزود: زمانیکه این سفرها و بازدیدها انجام می شود طی جلسه ای در همان منطقه مشکلات بررسی و هماهنگی های اولیه با دستگاه های مختلف انجام می شود و سپس مراحل خدمات رسانی کامل انجام می شود.

امیری با بیان اینکه تمامی مصوبات این بازدیدها اجرایی می شود، گفت: اگر قرار باشد که بازدیدهای مسئولین شهرستانی برای مردم منفعتی نداشته باشد که نباید این کار را انجام داد.

وی افزود: تاکنون بازدید های مختلفی از مناطق شهرستان شیراز انجام شده که در تمامی آنها برنامه ریزی اولیه در جهت حل مشکلات را داشته ایم.

فرماندار شیراز تاکید کرد: بعد از هر بازدید تیمی مشخص شده وظیفه نظارت بر رفع مشکلات و اجرایی شدن مصوبات را بر عهده دارد.

امیری یادآور شد: این بازدیدها تا زمانیکه شاهد رفع مشکلات مربوط به این مجموعه مردم شهرستان شیراز نباشیم ادامه خواهد داشت.