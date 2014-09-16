به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی صبح سه شنبه در نشست خبری اظهارکرد: عزت و اقتدار و ابهت ما بستگی به ترویج و قدردانی از دفاع مقدس و ارزشهای آن دارد.

وی در تشریح نمایش رزمی عملیات بیت المقدس با عنوان "آیه های استقامت" بیان داشت: این رزمایش در هفت پرده اجرا می شود.

وی با بیان اینکه پرده اول استقامت در عاشورا از تل زینبیه تا قتلگاه را نشان می دهد، عنوان کرد: پرده دوم خرابی شام و آنچه بر اسرا در شام گذشته به نمایش در می آید و خطبه حضرت زینب (س) نیز قرائت خواهد شد.

سرهنگ قاسمی تصریح کرد: پرده سوم استقامت ملت ایران را قبل از انقلاب و از دوران پهلوی، کشف حجاب و حادثه فیضیه و تظاهرات مردم در پیروزی را به نمایش می گذارد.

وی ادامه داد: دوران بعد از انقلاب در پرده چهارم با سخنرانی امام(ره) آغاز و تسخیر لانه جاسوسی و حمله آمریکا به صحرای طبس را نیز نمایش می دهد.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی تصریح کرد: در پرده پنجم مربوط به دوران دفاع مقدس است که حمله دشمن به خرمشهر و آزاد سازی آن را نشان می دهد.

سرهنگ قاسمی با اشاره به پرده ششم این رزمایش گفت: جنگ فرهنگی، مسئله بی حجابی و مقابله با آن و فتنه گری های دشمن و ایستادگی های ملت را به نمایش می گذارد.

وی بیان داشت: همچنین تهاجم ماهواره در فتنه گری و پیشرفت های ایران اسلامی نیز در این رزمایش رزمی برای مردم و به خصوص جوانان به نمایش گذاشته می شود.

وی گفت: پرده آخر این رزمایش ایستادگی ملت ایران منتج به حکومت جهادی حضرت مهدی(عج) را نشان خواهد داد.

این مسئول زمان افتتاحیه این رزمایش را 31 شهریور ماه اعلام کرد و گفت: اگر استقبال از این نمایش رزمی را داشته باشیم به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: محل برگزاری این رزمایش در انتهای خیابان غفاری در منطقه بیدخت شهرستان بیرجند خواهد بود.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در محل این رزمایش گفت: عملیات اجرایی رزمایش هر روز بعد از نماز مغرب و عشاءدر ساعت 18 و 30 دقیقه آغاز و به مدت 1.5 ساعت به طول می انجامد.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی تصریح کرد: برآورد هزینه این رزمایش حدود 200 میلیون تومان است.