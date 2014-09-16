توسعه کشاورزی مبتنی بر مشارکت بخش های غیردولتی و تشکل های مرتبط با بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحید قلفی صبح سه شنبه در مراسم معارفه مدیر جدید سازمان تعاون روستایی استان سمنان در محل سازمان جهاد کشاورزی این استان با بیان اینکه در شرایط اقتصادی کنونی و مباحث اقتصاد مقاومتی یک فرصت جدید برای بخش کشاورزی ایجاد شده است اظهار داشت: توسعه کشاورزی مبتنی بر مشارکت بخش های غیر دولتی و تشکل های مرتبط با بخش است.

وی افزود: اصلاح بازار کشاورزی یکی از وظایف مهم در این حوزه است که تنظیم بازار یکی از مولفه های آن است.

عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان کرد: حرکت در راستای انسجام و متشکل کردن تشکل ها، تکمیل کردن زنجیره تولید برای اقتصادی کردن فعالیت های بخش و نقش سازمان تعاون روستایی در این حوزه، برنامه پذیرکردن شبکه ها، توجه جدی به بازار محصولات و نهاده ها از برنامه های مورد انتظار درحوزه تعاون روستایی استان سمنان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این مراسم از تلاش برای جذب مطالبات، جلوگیری از دیون جدید، توانمند سازی تشکل هاو پیگیری امور نظام صنفی را از اقدامات قابل ارزش مدیر سابق سازمان تعاون روستایی ذکر کرد.

سید مجید موسوی از کامل کردن طرح ها و پروژه ها، تقویت تشکل ها، ارتباط منطقی با مقامات بالادستی در جذب منابع، حضور به موقع در بحث تنظیم بازار، حرکت به سمت خرید توافقی محصولات، پیگیری امور مربوط به عرضه مستقیم محصولات در بازارچه های تعیین شده برای وجاهت بخش کشاورزی وکاهش هزینه های خانوار، تامین نهاده های کشاورزی و رفع دغدغه بهره برداران را عمده انتظارات از مدیر جدید سازمان تعاون روستایی استان سمنان بیان کرد.

حجت الاسلام غلامرضا میرزائیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: حضرت علی (ع) می فرمایند "انسانی عاقبت به خیر است که همواره به دنبال برطرف کردن عیب های خود باشد، در انجام وظایف و مسئولیت به خوبی ادای دین کند و در مواجهه با مشکلات سر بلند باشد".

در این مراسم همچنین علی اکبر افضلی مدیر سابق سازمان تعاون روستائی استان سمنان گزارشی از اقدامات انجام شده طی دوران مدیریتش ارائه کرد.

در این مراسم که با حضور عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری و جمعی از مدیران استان انجام شد با حکم مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مرتضی معتمد به عنوان مدیر جدید سازمان تعاون روستایی استان سمنان معرفی شد.