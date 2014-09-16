سرهنگ بهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با روزهای آغازین هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، زنگ مقاومت در سراسر استان کرمانشاه به صدا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: روز دوم هفته دفاع مقدس مصادف با نخستین روز مهر ماه و بازگشایی مدارس است که به همین مناسبت ویژه برنامه هایی در کله مدارس استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) گفت: این روز به نام سربازان، جوانان و علم و فناوری نام گذاری شده است و تلاش کردیم که در دانشگاه ها، مدارس و برای سربازان برنامه های خاصی به اجرا در بیاید.

وی از حضور راویان دفاع مقدس در این اماکن خبر داد و گفت: پیشکسوتان و سربازان عرصه جهاد و مقاوت در دومین روز از هفته دفاع مقدس به مدارس و دانشگاه ها می روند و برای دانش آموزان و دانشجویان به خاطره گویی خواهند پرداخت.

میرزایی خاطر نشان کرد: در همین روز جشنواره فیلم مرصاد نیز کلید خواهد خورد که اکران های دانش آموزی نیز خواهیم داشت.

این مسئول تصریح کرد: رویکرد برامه های هفته دفاع مقدس کاملا فرهنگی است و هدف ایجاد یک جریان سازی مثبت با بهره گیری از گنجینه ارزشمند دفاع مقدس است.

میرزایی در پایان از برگزاری محافل انس با قرآن در مراکز آموزشی استان خبر داد.