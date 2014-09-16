به گزارش خبرنگار مهر، نادر نصیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همراه نهادها و دستگاه‌های اجرایی فرهنگی از جمله سپاه و بسیج برنامه‌های مختلفی را برگزار می‌کند.

وی برپایی مراسم گلباران گلزارهای شهدای استان قزوین را از جمله برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در هفته دفاع مقدس عنوان و بیان کرد: این مراسم به صورت کشوری همزمان با سایر استان‌ها برگزار می‌شود.

نصیری ادامه داد: این مراسم در گلزار شهدای شهر قزوین با حضور مردم شهیدپرور و مسئولان استانی به منظور قدردانی از مقام شامخ شهدا، تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدای انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برپا می‌شود.

این مسئول گفت: مراسم یاد شده، ضمن دعوت از همه ایثارگران شهرستان قزوین به ویژه شیمیایی و قشرهای مختلف مردم روز پنج‌شنبه سوم مهر ماه از ساعت 14:30 دقیقه تا 16 برگزار می‌شود.

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين یادآور شد: در افزایش کیفیت برپایی گلباران گلزار شهدای شهرستان قزوین، نیروهای مسلح لشگر 16 زرهی، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی همکاری خواهند کرد.

وی تعویض پرچم مزارهای شهدای استان قزوین، تعویض تصاویر مخدوش شده شهدا، بازدید از موزه شهدا و کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت، نام‌گذاری معابر که خانواده شاهد درخواست کردند و عضوگیری علاقمندان در کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت را از دیگر برنامه‌های این بنیاد در هفته دفاع مقدس عنوان کرد.



برپایی نمایشگاه آثار شهدا در گلزار شهدای قزوین



نصیری برپایی نمایشگاه آثار شهدا در گلزار شهدای قزوین را از دیگر برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در گرامیداشت هفته دفاع مقدس برشمرد و گفت: در این نمایشگاه آثاری از جمله عکس، وصایا و زندگی‌نامه به مدت یک هفته در معرض دید علاقمندان به نمایش گذاشته می‌شود.

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی قشرهای مختلف جامعه به ویژه نسل جوان را از جمله اهداف برپایی نمایشگاه برشمرد.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاهی توسط ارتش و تیپ 82 سپاه در قزوین برگزار می‌شود، گفت: در این نمایشگاه یک غرفه به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین اختصاص یافته تا آثار شهدا را در معرض دید علاقمندان قرار بدهد.

نصیری با بیان اینکه نمایشگاه دیگری در مجموعه تاریخی و فرهنگی سرای سعدالسلطنه از هفدهم مهر ماه به مدت پنج روز با همکاری خانه مشارکت سلامت و استانداری قزوین برپا می‌شود، افزود: این بنیاد در این نمایشگاه نیز محصولات فرهنگی خود را در معرض دید علاقمندان به نمایش می‌گذارد.



برگزاری یادواره شهدای مهر ماه در قزوین



وی برپایی یادواره شهدای مهر ماه استان قزوین را از دیگر برنامه‌های بنیاد به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برشمرد و گفت: این برنامه پنج‌شنبه سوم مهر ماه از ساعت 14 و نیم ظهر در امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار می‌شود.

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين افزود: همزمان با برگزاری این یادواره، بیش از 10 یادواره شهدا نیز در شهرستان‌های مختلف استان قزوین برپا می‌شود.

نصیری ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و یادآوری جانفشانی‌های رزمندگان در دفاع مقدس را از جمله اهداف برگزاری یادواره‌ها عنوان کرد.