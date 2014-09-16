به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان، ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه های استان، با بیان این که تلاش ما کم کردن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم است گفت: هم اکنون 20 درصد جایگاه های قضاوت استان خالیست ، این امر علاوه بر تحمیل بار مضاعف بر قضات شاغل ما در محاکم، روند رسیدگی به پرونده ها را نیز کند کرده است .

وی با بیان این که هم اکنون قضات گلستانی به طور متوسط ماهانه یکصد و 80 پرونده را بررسی می کنند، افزود: این تعداد از توان آنان است، این رقم در دادسراها به ویژه در دادسرای مرکز استان به بیش از 200 فقره در ماه هم ، می رسد در حالیکه استاندارد رسیدگی 80 تا 85 فقره پرونده در ماه است.

وی با بیان این که کمبود کادر قضایی در برخی شهرها به ویژه گرگان ، گنبد ، علی آبادکتول ، کردکوی و مینودشت قضات را با فشار کاری مضاعف مواجه کرده است تصریح کرد : در رایزنی های انجام شده با قوه قضاییه تا پایان امسال نیمی از نیاز استان به قاضی رفع می شود.

به گفته ی فاضلیان ، 50 درصد بقیه نیز، با ارتقای تعدادی از دادیاران دادسراهای استان و جابجایی قضات به حوزه های قضایی از حوزه هایی که تراکم نیرو دارند به حوزه های قضایی که کمبود نیرو دارند ، برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد : البته در کنار افزایش قضات ، دوره های بازآموزی نیز برای آگاهی از قوانین و دستورالعمل های جدید با حضور اساتید برجسته و مجرب حقوق برای قضات ، به صورت جدی در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.

وی افزود : هدف از برگزاری این دوره ها ، تقویت بنیه ی علمی ، توانمندسازی قضات و به روزآوری دانش حقوقی آنان است.

این مقام ارشد قضایی همچنین گفت : مراجع قضایی و نظارتی نیز ، نظارت های قضایی را به صورت جدی در جهت کاهش اطاله ی دادرسی دنبال می کنند.

احمد فاضلیان همچنین از نقد آرای قضایی در قالب کمیته اتقان آرای قضایی با روش های جدید خبر داد و گفت : نتایج حاصل از نقد آرای قضایی در این کمیته،برای استفاده آموزشی و ارتقای سطح رسیدگی ها در اختیار قضات سراسر استان قرار می گیرد .

وی با تاکید بر کمک به فعال کردن توانمندی های بالقوه ی قضات گفت : انتخاب درست مسیر دادرسی ، تشخیص درست موضوع و انطباق صحیح آن با قانون از مواردی است که سرعت دادرسی را افزایش خواهد داد.

این مقام مسئول، با رضایت بخش خواندن کیفیت رسیدگی در محاکم استان گفت : هم اکنون به طور متوسط به 30 درصد آرای صادر شده در محاکم بدوی استان اعتراض می شود که تنها 27 درصد از این آرا در محاکم تجدید نظر استان نقض می شود.

وی تایید 73 درصد آرای اعتراض شده در محاکم تجدید نظر استان را نشان از سطح قابل قبول دادرسی های بدوی استان عنوان کرد .