به گزارش خبرگزرای مهر،با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده و مواردی از این دست، استفاده از انرژی‌های نو همانند زمین گرمایی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، بنابراین در کارگروه انرژی زمین گرمایی ستاد فعالیت‌های این حوزه بررسی می‌شود.

ظرفیت‌سازی برای ایجاد تکنولوژی‌های مربوط به حوزه زمین گرمایی در کشور یکی از اهداف کارگروه معین انرژی زمین گرمایی است تا شرکت‌های توانمند در این حوزه در قالب پروژه‌های عمرانی که در وزارت نیرو تعریف می‌شود این فعالیت‌ها را انجام دهند.

در حال حاضر این کارگروه جمع بندی و نهایی کردن پروژه‌های در حال اجرا را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین حمایت از طرح هایی که دستاوردی نو در زمینه انرژی زمین گرمایی به همراه دارد از اولویت‌های این کارگروه است. از آن جایی که دانشگاه‎ها و پژوهشکده‌های بسیاری در این عرصه توانایی همکاری با این کارگروه را دارند، با کمک این مراکز پروژه سراسری پتانسیل‌سنجی منابع زمین گرمایی کشور تعریف شده است و در حال اجرا است.

انجام فعالیت‌های بنیادی در حوزه انرژی زمین گرمایی نیازمند صرف هزینه بسیاری است. تا به امروز فعالیت‌های خوبی در این زمینه انرژی زمین گرمایی انجام شده است اما عمدتا به علت بحث بودجه با مشکل مواجه شده اند.

یکی از اهداف مهم این کارگروه استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی است که در این راستا فعالیت‌های مقدماتی در زمینه ساخت پمپ های حرارتی زمین گرمایی انجام شده است.

بر اساس این گزارش، یکی از مباحث مهم در حوزه انرژی زمین گرمایی، بحث اکتشاف این منابع است. زیرا این منابع زیر زمین بوده و تا زمان احداث نیروگاه نمودی در سطح ندارند. با انجام پتانسیل سنجی و اجرای عملیات اکتشاف، منابع زمین گرمایی در مناطق مختلفی از جمله آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و محلات کشف شده است.

همچنین، از منبع هیدروترمالی که در مشکین شهر کشف شده است توانایی تولید بیش از 100 مگاوات برق وجود دارد که با سرمایه گذاری صحیح در این منطقه می توان این مخزن را گسترش داد و انرژی بیشتری از آن تولید کرد. بعد از اکتشاف منابع زمین گرمایی، شناسایی مخزن، عملیات ژئوفیزیک، حفاری و سپس احداث نیروگاه زمین گرمایی برای استحصال انرژی حائز اهمیت است.

کارگروه انرژی زمین گرمایی در بحث احداث نیروگاه ها، در حال توسعه و گسترش بخش حفاری و دکل های مربوطه است تا شرکت های توانمند در این زمینه با برنامه ریزی به این عرصه ورود پیدا کنند.

ستاد توسعه فناوری انرژی‌های نو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تیرماه سال 87 تشکیل شد تا فعالیت‌های پراكنده‌ای كه در زمينه انرژی‌های نو در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ديگر مراكز بخش خصوصي كشور انجام مي‌گيرند، تحت پوششی هماهنگ، هم‌راستا گردند.

اهدافی که در ستاد انرژی‌های نو دنبال می‌شود در چارچوب اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، استفاده از منابع تجدید پذیر، تجهیز مراکز علمی و فناوری کشور، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این عرصه، استفاده از منابع تجدیدپذیر خورشیدی، باد، زمین گرمایی، زیست توده از جمله اقداماتی است که در 8 کارگروه تخصصی ستاد انجام می‌شود.