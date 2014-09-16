آیت‌الله مصطفی علما پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرآن کریم کتابی است که هدایت و سعادت انسان ها در آن نهفته است.

وی افزود: توجه به معارف و مفاهیم ارزشمند کتاب آسمانی قرآن، موجب اصلاح جامعه و بهترین راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.

آیت الله علما خاطر نشان کرد: قرآن انسان را از بیراهه رفتن بازداشته و عمل کردن به آیات آن سعادت و رستگاری را نصیب انسان خواهد کرد، لذا جوانان ما باید با توجه این موضوع جایگاه ویژه ای را در زندگی خود به قرآن اختصاص دهند.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه انسان می تواند در سایه آیات قرآن کریم به آرامش برسد، گفت: برگزاری محافل و مسابقات و جشنواره های قرآنی از اهمیت زیادی در جهت آشنایی جوانان با علوم و محتوای گرانقدر قرآن کریم برخوردار است.

وی در پایان با اشاره به برنامه های گسترده دشمنان در جهت تغییر سبک زندگی اسلامی حاکم بر کشور، تصریح کرد: تمسک به قرآن راه مقابله با این هجمه های فرهنگی آنها خواهد بود.