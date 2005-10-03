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۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۲۱:۴۰

هفته ششم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر

استقلال با شكست راه آهن صدرنشين ليگ برتر شد

استقلال با شكست راه آهن صدرنشين ليگ برتر شد

تيم فوتبال استقلال با پيروزي سه بر صفر مقابل راه آهن در صدر جدول رقابتهاي ليگ برتر قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار"مهر" از هفته ششم رقابتهاي ليگ برتر و در آخرين ديدار امروزتيم استقلال با شكست راه آهن به صدر جدول رقابتهاي ليگ برترصعود كرد . دراين ديدار كه به قضاوت هدايت ممبيني و در حضور 25 هزارتماشاگربرگزار شد تيم استقلال پس تساوي بدون گل مقابل حريف در نيمه دوم بازي هجومي تري را به نمايش گذاشت و موفق شد سه بار توسط مهاجمان خود دروازه تيم راه آهن را باز كند .

 گلهاي تيم استقلال را در نيمه دوم سياوش اكبر پور در دقيقه 52 و رضا عنايتي در دقايق 60 و 66 به ثمر رساندند . تيم استقلال با اين پيروزي 13 امتيازي شد و با توجه به شكست ذوب آهن برابر سايپا، اين تيم صدرنشين جديد ليگ برتر شد .
هفته ششم رقابتهاي ليگ برترفردا با انجام دو ديدار در انزلي و يزد به پايان خواهد رسيد و طي آن ملوان به مصاف استقلال اهواز خواهد رفت و شهيد قندي با شموشك نوشهرديدار مي كند .

کد مطلب 237145

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