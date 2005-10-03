استقلال با شكست راه آهن صدرنشين ليگ برتر شد

به گزارش خبرنگار"مهر" از هفته ششم رقابتهاي ليگ برتر و در آخرين ديدار امروزتيم استقلال با شكست راه آهن به صدر جدول رقابتهاي ليگ برترصعود كرد . دراين ديدار كه به قضاوت هدايت ممبيني و در حضور 25 هزارتماشاگربرگزار شد تيم استقلال پس تساوي بدون گل مقابل حريف در نيمه دوم بازي هجومي تري را به نمايش گذاشت و موفق شد سه بار توسط مهاجمان خود دروازه تيم راه آهن را باز كند .

گلهاي تيم استقلال را در نيمه دوم سياوش اكبر پور در دقيقه 52 و رضا عنايتي در دقايق 60 و 66 به ثمر رساندند . تيم استقلال با اين پيروزي 13 امتيازي شد و با توجه به شكست ذوب آهن برابر سايپا، اين تيم صدرنشين جديد ليگ برتر شد .

هفته ششم رقابتهاي ليگ برترفردا با انجام دو ديدار در انزلي و يزد به پايان خواهد رسيد و طي آن ملوان به مصاف استقلال اهواز خواهد رفت و شهيد قندي با شموشك نوشهرديدار مي كند .