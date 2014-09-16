به گزارش خبرگزاری مهر، این نسخه پیش ساخته ماکت کوچکی از کاوشگری است که به زودی کار ساخت آن نیز آغاز می شود که صرفا با قرار گرفتن در جریان بادهای خورشیدی یا همان جریان پلاسمای رها شده از این ستاره به فعالیت خود ادامه می دهد.

این کاوشگر که تازه ترین دستاورد ناسا در حوزه کاوشگرهای خورشیدی به شمار می آید Sunjammer نام دارد و به تازگی در محفظه بزرگ خالی از اکسیژن واقع در تأسیسات "پالم بروک" ناسا در اوهایو مراحل آزمایشی خود را با موفقیت سپری کرده است. این محفظه خلاء شرایط محیطی بسیار مشابه با اعماق فضا برای این کاوشگر ایجاد می کند.

کاوشگر "سانجامر" به یک بادبادک مربع شکل بزرگ به ابعاد نزدیک به 20 متر شباهت دارد. البته نسخه نهایی این سیستم فضایی نزدیک به 38 متر ابعاد خواهد داشت که در آن زمان بزرگترین کاوشگر خورشیدی فعال در اعماق فضا به شمار خواهد آمد.

در ساخت این کاوشگر از 1200 مترمربع فیلم باریک Kapton جهت حفظ یکپارچگی نیروی فوتون های خورشیدی آن استفاده خواهد شد.

چهار گوشه این کاوشگر از انحنای خاصی برخوردار است که موجب حفظ پایداری آن در مدار گردشی می شود.

مدل نهایی این کاوشگر کمتر از 35 کیلوگرم وزن دارد با این حال قابلیت حمل تجهیزات پیشرففته جهت مشاهدات فضایی را خواهد داشت.