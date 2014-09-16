به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه نهمین جلسه گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با پیشنهاد تبیین مبانی فقهی، حقوقی و اخلاقی توسعه زیست فناوری به ویژه مهندسی ژنتیک و توسعه استفاده از محصولات تراریخته در کشور موافقت شد.

بر این اساس، مطالعه تطبیقی و مبانی نظری توسعه زیست‌فناوری در پرتو آموزه های دینی و ارزش های فقهی، حقوقی و اخلاقی، بسط و گسترش اخلاق در زیست فناوری و حمایت قانونی از توسعه این فناوری و همچنین حمایت از پژوهشگران، مخترعین و مبتکرین از جمله رئوس مصوبه اخیر این گروه بود.

موضوع اخلاق در زیست‌فناوری با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی ملبوبی، رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر محمود عباسی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.