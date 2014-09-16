به گزارش خبرنگار مهر، از صبح فردا چهارشنبه 26 شهریور چهار فیلم تازه به جرگه اکران می پیوندند و خون تازه ای در رگ‌های سینمای ایران تزریق خواهد شد.

چهار فیلم «آرایش غلیظ» به کارگردانی حمید نعمت الله در گروه استقلال، «خانوم» به کارگردانی تینا پاکروان در گروه آزادی، «خواب زده ها» به کارگردانی فریدون جیرانی در گروه آفریقا و «آتش بس 2» به کارگردانی تهمینه میلانی در گروه سینمایی فرهنگ روی پرده می‌روند.

سعید خانی مدیر پخش‌کننده دفتر فیلم «نسیم صبا» که کار پخش فیلم «آرایش غلیظ» را بر عهده دارد درباره آخرین وضعیت اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در 17 سینما و پردیس که شامل پردیس های زندگی، اریکه ایرانیان، ملت،تماشا، راگا، تیراژه، آزادی، سمرقند و سینماهای ماندانا، ایران، مرکزی، فلسطین، عصر جدید، شاهد، پایتخت، سروش، جوان و سالن سینمایی برج میلاد اکران می شود.

وی ادامه داد: «آرایش غلیظ» در شهرهای مشهد، رشت، گرگان و تبریز همزمان با تهران اکران خود را آغاز می کند و سرگروه این فیلم در تهران سینما استقلال خواهد بود.

از سوی دیگر محمد نیک‌بین، تهیه‌کننده فیلم «آتش بس 2» درباره آخرین وضعیت اکران این فیلم گفت: «آتش بس 2» از صبح روز چهارشنبه 26 شهریور در 15 پردیس و سالن سینما در تهران اکران خود را آغاز می کند. پردیس های آزادی، ملت، کوروش، اریکه ایرانیان، زندگی، تماشا، راگا، سمرقند، کیان و سینماهای زندگی، ماندانا، عصر جدید، سپیده، پارس، مرکزی، جی و موزه سینما سالن های نمایش دهنده این فیلم هستند.

نیک‌بین عنوان کرد: این فیلم در شهرستان ها در چند سالن سینما اکران خواهد شد و سینماهای ساویز گوهردشت، فرهنگ کرمانشاه، شاهد و قدس اصفهان، هویزه مشهد، سردار جنگل رشت، آسیا کرمان میزبان مخاطبان فیلم «آتش بس 2» هستند و هموطنان عزیز در شهرستان ها برای تماشای فیلم «آتش بس 2» می توانند به این سالن‌ها مراجعه کنند.

یکی دیگر از فیلم‌هایی که از فردا به اکران عمومی می رسد، فیلم «خواب‌زده‌ها» به کارگردانی فریدون جیرانی است.

امیر قطبی، مدیر پخش دفتر فیلمیران درباره آخرین وضعیت اکران این فیلم عنوان کرد: این فیلم با 19 سینما اکران خود را در تهران آغاز می کند و سر گروه هم سینما آفریقا است. این فیلم سینمایی در سینماهای آفریقا، ایران، فلسطین، عصر جدید، مرکزی، سپیده، جی، مرکزی، ماندانا در پردیس های آزادی، کوروش، ملت، زندگی، جوان، تماشا، راگا، کیان، راضی و شکوفه اکران می شود.

وی درباره سینماهایی که در شهرستان این فیلم را نمایش می دهند، گفت: هنوز اسامی سینماهای نمایش دهنده این فیلم در شهرستان ها مشخص نشده است.

غلامرضا فرجی، مدیر پخش حوزه هنری که کار پخش فیلم «خانوم» به کارگردانی تینا پاکروان را بر عهده دارد درباره وضعیت نهایی اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: این فیلم با 12 سالن سینما به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی در تهران اکران می شود. پردیس های آزادی، ملت، اریکه ایرانیان، زندگی، سمرقند، کوروش و سینماهای شاهد و فردوس میزبان این فیلم هستند.

فرجی در پایان یادآورشد: این فیلم در شهرستان‌ها هم چند سالن سینما در اختیار دارد. پردیس هویزه مشهد و سینماهای بهمن قزوین، انقلاب ارومیه، 29 بهمن تبریز و قدس اهواز سینماهای نمایش‌دهنده این فیلم در شهرستان ها هستند.



