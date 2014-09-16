به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گاردین، پیتر کری رمان‌نویس استرالیایی که تا کنون دو بار موفق به دریافت جایزه بوکر شده است، آشکار کرده که موقعیت نوشتن کتاب خاطرات هم‌وطنش جولیان آسانژ موسس ویکی‌لیکس را رد کرده است. او که با بوک‌سلر صحبت کرده بود، گفت که سونی مهتا ناشر آمریکایی او، پيشنهاد همکاری براي نوشتن این کتاب را به او داده بود و او هم با خود فکر کرده بود: دو انسان شدیدا کنترل‌گر؟ عملی نیست.

کتاب خاطرات آسانژ در نهایت توسط اندرو او هیگن رمان‌نویس نوشته شد، اما موسس ویکی‌لیکس در لحظه آخر از اين قرارداد بیرون آمد و کنون‌گیت، ناشر او، کتاب را به عنوان یک «اتوبیوگرافی بدون مجوز» منتشر کرد. او هیگن در مقاله‌ای که اوایل امسال نوشته بود، شرایط را روشن‌تر کرد و نوشت: داستان زندگی‌اش او را رنجاند و باعث شد تا می‌تواند بهانه بیاورد. او نمی‌خواست کتاب را تمام کند. از اول هم نمی‌خواست.

رمان جدید خود کری که «فراموشی» نام دارد، ماه نوامبر منتشر می‌شود و درباره یک هکر جوان استرالیایی است که «کرم فرشته» را در زندان‌های استرالیا منتشر می‌کند و درهای تمامی آن‌ها، به علاوه درهای 5 هزار زندان آمریکایی را نیز باز می‌کند. بوک‌سلر درباره عنوان این رمان گفته که به آن دسته از شهروندان استرالیایی اشاره می‌کند که جمیعا فراموش کرده‌اند که در واقع یک ایالت وابسته آمریکایی هستند و تحت تاثیر مستقیم این ابرقدرت قرار دارند.

کری به تام تیونان روزنامه‌نگار گفت: من سعی دارم به مسئله کشور بزرگ و کشور کوچک بپردازم و اینکه چطور کشور کوچک کشور بزرگ را دوست دارد و کشور بزرگ از کشور کوچک سوء استفاده می‌کند. کری در ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد که باور دارد بحران قانون اساسي سال 1975 استرالیا می‌توانست منجر به وجود آمدن ویکی‌لیکس شود. او گفت: وقتی که آسانژ ظاهر شد، اولین فکری که به ذهن من آمد این بود که او استرالیایی است. هیچ‌کس واقعا به این مساله نپرداخت. چیزی که در ذهن من می‌گذشت این بود که ایالات متحده از استرالیایی‌ها سوءاستفاده کرد، بنابراین آسانژ هم همان‌کار را با خودشان انجام داد.

کری که تا کنون دو بار برای رمان‌های تاریخی‌اش «تاریخ حقیقی دار و دسته کِلی» و «اسکار و لوسیندا» برنده جایزه بوکر شده است، همچنین درباره نبرد آمازون و هچت بر سر کتاب‌های الکترونیکی نیز صحبت کرد و گفت: حقیقت خیلی خیلی پیچیده‌تر از آن است که بگوييم آمازون عوضی است و ناشران فرشته‌اند. چیزی که من فکر می‌کنم این است که یک نفر باید به تهیه‌کنندگان محتویات کتاب‌ها اهمیت بدهد. ناشران دارند به خاطر کاهش قیمت کتاب‌های الکترونیکی درآمد بسیاری کسب می‌کنند و نویسندگان همینطور کم‌تر و کم‌تر سود می‌کنند. ناشران باعث به وجود آمدن این مساله شدند چون همیشه به خواست آمازون تن در داده‌اند.