به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نخعی صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در خانه معلم زاهدان ابراز داشت: بسیاری از معلمان استان با مراجعات و مکاتبات مکرر خواستار دریافت فوق العاده شغل مناطق کمتر توسعه یافته و یا به اصطلاح حق نوار مرزی بودند که این موضوع با جدیت و حمایت وزیر محترم پیگیری و در حال نتیجه گیری است.

وی ابراز داشت: در این راستا حداقل 4 جلسه با همین محوریت با وزیر محترم آموزش و پرورش برگزار شد که ایشان نیز بر برخورداری معلمان از این حق تاکید داشتند اما به دلیل بار مالی بیش از اندازه و همچنین از آنجائیکه این حقوق در بودجه دیده نشده لذا تاکنون امکان پرداخت آن میسر نبوده است.

وی ادامه داد: از آنجا که پرداخت این فوق العاده شغل بیش از 40 میلیارد تومان البته با احتساب حقوق سال 92 برای این مدیریت بار مالی به همراه دارد اما با موافقت وزیر محترم مقرر شده تا در صورت امکان از محل اعتبارات پرداخت آن در دستور کار قرار گیرد.

نخعی بیان داشت: در همین راستا کمیته ویژه ای برای بررسی و نحوه پرداخت این هزینه تشکیل شده است و در صورت تصویب نهایی سعی خواهد شد تا در احکام سال آینده افزوده شود.

وی تاکید کرد: مقدمات اجرای این کار فراهم شده است اما این موضوع به صورت قطعی اعلام نشده است.

حقوق معلمان پایه ابتدایی افزوده می شود

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان همچنین از افزایش حقوق معلمان پایه ابتدایی به میزان 25 در صد خبر داد.

علیرضا نخعی به خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری معلمانی که دارای ابلاغ پایه ابتدایی بوده و نسبت به تدریس این پایه اقدام کنند از افزایش 25 درصدی فوق العاده شغل برخوردار می شوند.

وی این اقدام را در راستای تشویق معلمان و همچنین پاسداشت از زحمات آنها در پایه ابتدایی عنوان کرد.

تعطیلی پنجشنبه ها به قوت خود باقی است

نخعی با بیان اینکه تعطیلی پنجشنبه ها در مدارس به قوت خود باقی است در خصوص ابراز نگراین برخی معلمان در این راستا اظهار داشت: سازمان آموزش و پرورش سعی دارد تا با برگزاری مراسم شاد و فرهنگی و تفریحی به صورت داوطلبانه این روز تعطیل را برای دانش آموزان به روزی همراه با نشاط و شادی تبدیل کند.

وی افزود: در همین راستا برنامه ریزی منسجمی برای اجرای برنامه های شاد آموزشی، ورزشی، تفریحی با هدف انس گرفتن دانش آموزان با مدرسه در دستور کار است تا دانش آموزان روز های پنجشنبه را در محیط مدرسه تنها به بازی و امورات تفریحی و فرهنگی بپردازند.

وی ادامه داد: در این راستا مدارسی که به صورت داوطلب در این طرح شرکت می کنند بنا به نیاز های روحی دانش آموزان با برنامه ریزی منسجم دانش آموزان را در کار های گروهی شاد و تفریحی مشارکت داده و بر مهارت های اجتماعی آنها خواهند افزود.

98 درصد دانش آموزان ثبت نام شدند

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 98 درصد دانش آموزان استان در واحد های آموزشی ثبت نام شده اند ابراز داشت: در این راستا سیستان و بلوچستان در ثبت نام از دانش آموزان در صدر جدول در کشور قرار دارد.

وی اظهار داشت: تمامی کتاب‌های درسی دانش آموزان تهیه و توزیع شده است و این استان تنها استانی در کشور است که کتاب‌های درسی به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان داده می‌شود.