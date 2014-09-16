علی اصغر نصرالله پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای حمایت از هنر فاخر ایرانی و حمایت از کنسرت های موسیقی سنتی همایون شجریان در کرمانشاه اجرای برنامه خواهد داشت.

وی گفت: این کنسرت که برای روزهای سیزدهم و چهاردهم مهر ماه برنامه ریزی شده است در سالن ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار خواهد شد و پیش بینی می شود استقبال خوبی از این برنامه داشته باشیم.

رئیس انجمن موسیقی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: قیمت بلیط های این کنسرت از 40 تا 70 هزار تومان است و به تناسب جایگاه تماشاگران متفاوت خواهد بود.

وی افزود: سرپرست گروه این کنسرت تهمورث پورناظری است و خود برنامه نیز به نام "چرا رفتی" برگزار خواهد شد.

نصرالله پور محل فروش بلیط های این کنسرت را در هنرکده امیر واقع در پاساژ سروش عنوان کرد و گفت: فروش این بلیطها به صورت اینترنتی از سایت ایران کنسرت نیز امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تصمیم مسئولین فرهنگی استان کرمانشاه برای حمایت از هنر اصیل و فاخر ایرانی بیشتر کنسرتهایی که برای استان کرمانشاه برنامه ریزی می شود در قالب کنسرت های سنتی خواهد بود.