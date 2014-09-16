به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی صبح سه شنبه در نشست با مسئولان بنیاد نخبگان استان بوشهر اظهار داشت: یکی از نیازهای استان بوشهر برای توسعه اشتغال، تولید نیروی توانمند و متخصص است که باید در این زمینه تلاش شود.

وی اضافه کرد: اشتغال نیروی بومی در شرکت ها و تاسیسات پارس جنوبی همواره مورد تاکید دولت بوده است و مسئولان نیز باید برای تحقق این مهم تلاش کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: باید برای توسعه ارتباط هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه تلاش شود و دانشجویان اموزش های مناسب را برای حضور در صنعت ببینند.

لزوم توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه

وی با اشاره به اهمیت حمایت ویژه از نخبگان، اضافه کرد: فضای آکادمیک و علمی در دانشگاه های ما با فضای صنعتی همخوانی ندارد و لازم است که در این خصوص چاره اندیشی شود.

یوسفی ادامه داد: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همواره در راستای توسعه علم و فناوری حرکت کرده است و حمایت های مناسبی را از این بخش دارد.

لازم به ذکر است که در این نشست زمینه های همکاری مشترک بنیاد نخبگان و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست مقرر شد که به منظور بررسی مشکلات نخبگان علمی و مخترعین استان و زمینه های حمایت از آنها در پارس جنوبی یک نشست برگزار شود.