پرویز اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسايی موارد سوء استفاده از عناوين دولتی و همچنين جعل عناويني نظير «روابط عمومي و اداره‌كل تشريفات ويژه سفرهاي استاني» خبر داد كه بر اساس آنها افراد مجهول‌الهويه با منتسب نمودن خود به نهاد رياست جمهوري و دفتر رييس‌جمهوري، اقدام به كلاهبرداري از شهروندان مي‌كنند.

وی گفت: به طور مثال اخیرا برخي كلاهبرداران در تماس با شهروندان و اعلام اينكه رييس‌جمهوري محترم به نيت 14 معصوم قصد كمك و مساعدت به 14 مستحق در قالب تسهيلات خود اشتغالي، ازدواج، هزينه‌هاي سفر زيارتي و ... را دارد، ادعا نموده‌اند كه مي‌بايست فهرست افراد به آدرس پست الكترونيكيDaftar Riyasat gomhor @ gmail.com كه آدرسي مجعول است، ارسال و مبالغي نيز به حساب‌هاي اعلامي واريز شود تا مساعدت‌ها صورت گيرد.

معاونت ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهوري با تاکید بر ضرورت آگاهي‌رساني به شهروندان درباره ترفندهايي كه با سوء استفاده و جعل عناوين در صدد كلاهبرداري هستند، ادامه داد: همچنین برخي افراد با ارسال پيامك‌هاي جعلي با عنوان برنده شدن در مسابقات قرعه‌كشي سيم‌كارت‌هاي اعتباري، عنوان كرده‌اند كه براي دريافت جايزه بايد به نهاد رياست جمهوري مراجعه حضوري داشته يا با شماره تلفن نهاد تماس برقرار كنند.

وی افزود: مواردي از اين دست و عناويني نظير «روابط عمومي و اداره‌كل تشريفات ويژه سفرهاي استاني» جعلی بوده و در ساختار دفتر و نهاد ریاست جمهوري وجود ندارد. همچنين استفاده از مهر ساختگي با عنوان «نهاد رياست جمهوري» از سوي افراد مجهول‌الهويه و تهيه و صدور بخشنامه و ابلاغيه‌هاي دروغين در يكي از استان‌ها مشاهده شده است.

اسماعیلی همچنین ادامه داد: حتی مشاهده شده که برخی کلاهبرداران نیز با تماس تلفنی و به دروغ خود را مسوولین ارشد دولت یا روسای دفاتر مقامات عالی اجرایی معرفی کرده و تقاضاهای مالی مطرح می کنند.

وی تاکید کرد: هیچیک از مقامات محترم و ارشد دولت چنین اقدامات خارج از ضابطه ای نداشته و نخواهند داشت و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان، آگاهی عمومی از شيوه‌ها و مستمسك‌هايي كه این افراد سودجو براي سوء استفاده از مردم شريف به كار برده‌ و می برند، ضروری است.

معاونت ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهوري در پایان تاکید کرد: از مردم شريف ايران تقاضا می کنیم در برابر شگردهاي كلاهبرداران كه بعضاً در قالبي موجه و با انتساب خود به نهادهاي رسمي از جمله نهاد رياست جمهوري، در صدد اخاذي از شهروندان هستند، هوشياري به خرج داده و قبل از هر گونه اقدامي در ارتباط با اين كلاهبرداران، موارد مشكوك را جهت رسيدگي به دفاتر مذکور، مراجع قانونی و انتظامي منتقل نمايند.





