به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری ظهر امروز سه شنبه در جمع اعضای شورای اسلامی، شهردار، امام جمعه موقت و رئیس مرکز بزرگ اسلامی شهرستان سروآباد در سنندج گفت: خوشبختانه هم اکنون تعامل بسیار مطلوبی میان شوراهای اسلامی شهرها، شهرداران و روحانیون و مسئولان دستگاه اجرایی استان برقرار شده است که بدون شک این مهم در پیشبرد مناسب برنامه ها و فعالیت ها تاثیربسزایی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: نمونه ای از تعامل های ایجاد شده برگزاری جشنواره آواها و نواها در سال جاری در شهر زرینه است که حدود 70 درصد هزینه برگزاری این جشنواره توسط شهرداری و شورای اسلامی این شهر تامین شد.

وی اظهار داشت: شهردار و اعضای شورای شهر سقز نیز هزینه برگزاری جشنواره تئاتر کردی در این شهر را در سال آینده تقبل کرده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به اینکه شورای اسلامی نهادی مردمی است، ادامه داد: امیدواریم در تمامی شهرستان های استان نیز شاهد این تعامل و همکاری میان دستگاه های دولتی و نهادهای مردمی باشیم.

حجت الاسلام جعفری بیان کرد: خوشبختانه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان در این دوره دارای دغدغه و فکر فرهنگی هستند و این مهم نیز منجر به آشنایی و آگاهی بیشتر این افراد با مسائل و موضوعات موجود و همچنین ارائه عملکردی بهتر خواهد شد.

وی کردستان را استانی مستعد و مستحق توسعه فرهنگی خواند و اظهار داشت: تمام توان و تجربیات بیست ساله خدمت خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کردستان برای اجرای برنامه های غنی فرهنگی و هنری به کار خواهم گرفت.

وی اظهار داشت: در صورتیکه کارها پایه ای و بنیادی انجام شود بدون شک ماندگار و موثر خواهد بود و دیگر شاهد اجرای برنامه های روزمره، هفتگی و ماهانه نخواهیم بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عنوان کرد: برگزاری نشست ها و جلساتی با اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مختلف استان موجب آشنایی بیشتر مسئولان با جزئیات مسائل موجود در این شهرستان ها خواهد شد.

حجت الاسلام جعفری سروآباد را یکی از مناطق مهم فرهنگی و هنری کردستان خواند و بیان کرد: برگزاری برنامه ای شاخص فرهنگی و هنری در هر شهرستان استان از جمله برنامه های ما است که تا کنون در چند شهرستان استان این مهم تحقق پیدا کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در این نشست از معرفی مهدی صمدی رئیس فعلی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سروآباد به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان خبر داد.

اعضای شورای اسلامی ، شهردار ، امام جمعه موقت و رئیس مرکز بزرگ اسلامی این شهرستان نیز در این جلسه به بیان مطالبی در خصوص ظرفیت های فرهنگی و هنری و مذهبی موجود در سروآباد پرداختند و بر حمایت بیشتر مسئولان از برنامه های فرهنگی ،هنری و مذهبی تاکید کردند.