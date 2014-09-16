به گزارش خبرنگار مهر، مصطفي خزاعي ظهر سه شنبه در مراسم طرح "يك روز با هنرستان من" كه در هنرستان تهذيب همدان برگزار شد با بيان اينكه این طرح به طور همزمان در 183 هنرستان استان همدان برگزار می شود، اظهار داشت: طرح "يك روز با هنرستان من"حدود 9 هزار دانش آموز پایه دوم را زیر پوشش قرار داده است.

وي با بيان اينكه در سال تحصیلی گذشته طرح "يك روز با هنرستان من" با موفقيت اجرا شد، ادامه داد: طرح "يك روز با هنرستان من" برای نخستين بار در همه هنرستان های استان همدان اجرا شده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان با بيان اينكه آماده سازی کارگاه های هنرستان ها، ارائه اطلاعات جامع در ارتباط با رشته ها، افزایش اعتماد به نفس و انگیزه در هنرجویان در همه رشته ها، ایجاد آمادگی لازم در هنرجویان و حضور فعال در کلاس به ویژه آموزش کارگاهی، زمینه سازی برای ایجاد هنرستان دوست داشتنی و بالنده و ارتقا مهارت های هنرجویان از جمله اهداف اجرای این طرح است، بيان كرد: هنرجویان و اولیای آنان شناخت کافی از هنرستان و رشته انتخابی ندارند.

خزاعي با بيان اينكه با اجرای طرح يك روز با هنرستان من و حضور همه هنرجویان پایه دوم هنرستان ها، هر چیزی که مرتبط با رشته انتخابی آنان است به هنرجو انتقال داده می شود، عنوان كرد: نداشتن شناخت کافی نسبت به محتوای رشته تحصیلی، کاربرد رشته، دروس، آینده شغلی و تحصیلی همیشه تهدیدی برای هنرستان ها بوده است.

وي با بيان اينكه نداشتن شناخت کافی نسبت به محتوای رشته تحصیلی، کاربرد رشته، دروس، آینده شغلی و تحصیلی سوال های زیادی را در ذهن دانش آموزان ایجاد کرده است، ادامه داد: همه این موارد مانعی برای حرکت و تلاش آگاهانه هنرجویان برای ادامه تحصیل است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان در ادامه با بيان اينكه باید با استفاده از توانمندی هنرآموزان متخصص مسائل مربوط به رشته های تحصیلی در یک فضای تعاملی و صمیمانه با حضور هنرجویان انجام شود که اجرای طرح هنرستان من زمینه ساز این هدف مهم است، بيان كرد: اجرای طرح یک روز با هنرستان من منجر به ایجاد آرامش، امنیت خاطر، ایجاد انگیزه و ارتقا شایستگی های حرفه ای هنرجویان برای یک تحصیل موفق می شود.

مصطفي خزاعي با بيان اينكه همه ساله تغییراتی در کتب درسی و کارگاهی انجام می شود، افزود: نیاز است هنرستان ها قبل از آغاز سال تحصیلی تجهیزات داخل کلاس و کارگاه را ساماندهی کنند.

وي با بيان اينكه در سال تحصيلي جديد در استان همدان حدود 280 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیل خواهند كرد، اظهار داشت: حدود 100هزار دانش آموز در مقطع متوسطه هستند و حدود 48 درصد دانش آموزان متوسطه استان در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار دانش تحصیل می کنند.

