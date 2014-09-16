خلیل ساعی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: آتش سوزی های بعد از وقوع زلزله تبعات بیشتری دارد و ضروری است که برای جلوگیری از وقوع این امر در واحدهای مسکونی دستگاه های قطع گاز نصب شود.

وی همچنین با اشاره به علت های تخریب 100درصدی اکثر واحدهای مسکونی منطقه ارسباران آذربایجان شرقی در زمان وقوع زلزله این منطقه در 21 مرداد 91 افزود: در زلزله ارسباران مهم ترین عامل تخریب ساختمان ها نبود مصالح ساختمانی استاندارد در واحدهای مسکونی بود که باعث تخریب 100درصدی منازل شد.

مدیر کل ستاد بحران استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: واحدهای مسکونی که فاقد مصالح ساختمانی استاندارد هستند در مواقع بروز بحران بیشترین آسیب را می بینند.

ساعی در بخش پایانی این گفتگو با تاکید بر لزوم رعایت استانداردها در واحدهای ساخته شده تاکید کرد: باید در ساخت و سازها از مصالح ساختمانی استاندارد استفاده شود تا در مواقع بروز بحران ها امن باشند.