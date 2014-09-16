به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله خبير پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری خرمشهر برای معرفی فرماندار جدید این شهر، کشورهای همسایه اطراف ایران را بی ثبات ترین کشورها از لحاظ امنیت نام برد و گفت: شرایط کنونی منطقه شرایط ویژه ای است و کشورهای همسایه ما چون عراق و افغانستان و پاکستان کشورهای بی ثباتی از لحاظ امنیت هستند.



وی گروه تروریستی داعش را ساخته کار استعمار دانست و افزود: گروه تکفیری و تروریستی داعش کاملا مشخص است که ساخته کار استعمار برای بی ثبات کردن منطقه خاورمیانه است.



معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان تصریح کرد: خدا را شاکر هستیم که به همت نیروهای نظامی و امنیتی کشور با همه سختی ها ایران توانسته است مرزهای کشور را در امنیت کامل حفظ کنند و نگرانی در این امر نیز وجود ندارد.



خبیر در بخش دیگر به شرایط ویژه خرمشهر و آبادان پس از الحاق کامل به محدوده منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: آبادان و خرمشهر منطقه ای ویژه است و اداره آن طبق قانون به منطقه آزاد اروند محول شده است.



وی اظهار کرد: البته باید انتقال و تفویض اختیار از ادارات به منطقه آزاد اروند مرحله به مرحله انجام شود و سیستم اجرایی و مدیریتی منطقه با یک روال مشخص این انتقال را به نحو مطلوبی انجام خواهد داد تا بتوان تاثیر مثبتی برای مردم این دو شهر در بر داشته باشد.



معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به اینکه خرمشهر و آبادان هنوز به جایگاه گذشته خود بازنگشته است، گفت: بازگشت این دو شهر به جایگاه گذشته خود مستلزم برنامه ریزی خوب و همکاری مردم این دو شهر است.



خبیر خواستار توازن و تناسب در ارائه خدماتی به مناطقی که در محدوده منطقه آزاد اروند قرار نگرفته اند، شد و افزود: مناطقی چون چوئبده و نواحی خرمشهر که در محدوده منطقه آزاد اروند قرار نگرفته اند لازم است در تعریف بودجه دقت بیشتری به عمل آید تا مردم این مناطق نیز متناسب با مردم واقع در محدوده منطقه آزاد اروند از امکانات مطلوبی استفاده کنند.



وی رشد و توسعه منطقه آزاد اروند را برای تمام کشور مهم دانست و گفت: رشد و توسعه منطقه آزاد اروند نه فقط برای دو شهر خرمشهر و آبادان مهم است بلکه به دلیل شرایط خاص این منطقه می تواند برای تمام کشور و استان مفید واقع شود.



معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در بخشی دیگر خواستار پرواز های مستقیم فرودگاه آبادان به خارج کشور شد و افزود: فرودگاه بین المللی آبادان می تواند در امر گردشگری نقش مهمی را ایفا کند و با ایجاد پروازهای مستقیم به خارج کشور هم تسهیلی در تردد مردم کشور همسایه ما عراق به کشورهای دیگر و هم باعث رونق گردشگری از سوی عراقی ها می شود.