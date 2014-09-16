به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی و شهردار سروآباد در جریان دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حمایت مسئولان استان از برنامه های فرهنگی و هنری این شهرستان شدند.

صباح محمدی رئیس شورای شهر سروآباد ظهر امروز در جریان برگزاری این دیدار طی سخنانی گفت گفت: به همت شورای اسلامی وشهرداری سروآباد همایش تجلیل از خادمان فرهنگی، علمی و مذهبی این شهرستان تا پایان سال برگزار می شود.

وی عنوان کرد: انتظار می رود اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان نیز در سروآباد اقدام به برگزاری جشنواره ها و همایش هایی برای معرفی هر چه بیشتر ظرفیت ها و پتانسیل های این شهرستان هم چون دیگر شهرستان های استان کند.

وی با بیان اینکه سروآباد از لحاظ موسیقی حرفی برای گفتن دارد، اظهارداشت: شهرستان سروآباد هنرمندان برجسته ای در حوزه موسیقی دارد و امیدواریم اداره کل ارشاد اسلامی برای شناساندن و تقویت این حوزه مهم و تاثیرگذار ما را یاری کند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان سروآباد ادامه داد: از دیگر برنامه های ما تجلیل از جوانان افتخار آفرین عرصه کنکور، ورزش مسابقات فرهنگی ومذهبی به منظور ایجاد انگیزه در سایر جوانان ونوجوانان منطقه است.

محمدی خواستار برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی در این شهرستان شد و عنوان کرد: برای برگزاری هرچه بهتری این برنامه های پیش بینی شده نیازمند همکاری و حمایت مسئولان هستیم.

وی بیان کرد: مراسم های فرهنگی مذهبی زیادی هم چون پیرشالیار که شهره ای جهانی دارد هر سال در سرواباد برگزار می شود و این مهم ظرفیت ارزشمند و بالای این شهرستان را می رساند.

وی عنوان کرد: ایجاد تعامل با روحانیون و مسئولان از رویکردهای اصلی شورای شهروروستاو شهرداری سروآباد است و در این راستا گام های اساسی نیز برداشته شده است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان سروآباد افزود: اداره ارشاد اسلامی سروآباد از نظر نیروی انسانی مشکل دارد وبایستی در رابطه با تکمیل چارت این اداره اقدامات لازم انجام شود.

یکی از اعضای شورای اسلامی سروآباد در این دیدار گفت: فرهنگ در هر کشور، استان و به تبع شهرستانی لازمه توسعه پایدار است و لذا توجه به این مهم یکی از مسائل ضروری امروز جامعه به شمار می رود.

امیدوزیری ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی اگر خروجی ملموس و واقعی داشته باشد یقینا شاهد تحول در زندگی مردم خواهیم بود.

وی عنوان کرد: در دولت یازدهم امید داریم شاهد خروجی برنامه ها و اقدامات تاثیرگذار از سوی شورای فرهنگ عمومی شهرستان باشیم.

محمد بهرامی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی سروآباد نیز اظهاداشت: نامگذاری امسال با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری نشان از اهمیت فرهنگ در شرایط کنونی کشور دارد.

وی ادامه داد: توجه به مسائل فرهنگی بدون شک موجب ساماندهی مشکلات موجود در کشور اعم از اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

وی بیان کرد: امیدواریم با حمایت مسئولان شاهد برگزاری هر چه بیشتربرنامه های ارزشمند و تاثیرگذار فرهنگی و هنری و مذهبی در سروآباد در سال جاری و اینده باشیم.

سید عرفان حسینی شهردار سروآباد نیز در این نشست طی سخنانی گفت:با تمام توان همواره حامی برنامه های فرهنگی و هنری در سروآّباد بوده ایم و هستیم.

وی عنوان کرد: سروآباد شهری است که در طول دو سال گذشته تاکنون یک مورد ساخت و ساز غیرمجاز در آن صورت نگرفته که این امر در هیچ کدام از شهرهای ایران سابقه نداشته است.

وی اظهارداشت: قانونمداری و فرهنگی بودن مردم سروآباد منجر شده است که تمایلی به ساخت وسازهای غیرمجاز نداشته باشند.

شهردارسروآباد ادامه داد: با وجود اینکه سروآباد با مریوان 35 کیلومتر فاصله دارد ولی این شهر با مشکل ساخت وسازهای غیرمجاز روبه روست به گونه ای که تاکنون 11 هزار مسکن غیرمجاز در مریوان ساخته شده است.

حسینی اظهارداشت: در صورتیکه اقدامات و برنامه های فرهنگی متناسب با شرایط سروآباد در این شهرستان اجرایی نشود قطعا وضعیت مطلوب آن به روال کنونی باقی نخواهد ماند و باید در این راستا همت و تلاش دوچندانی انجام شود.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شهرستان سروآباد نیز در این نشست گفت: انجام کارها و برنامه های فرهنگی بایستی از حالت شعاری خارج و عملیاتی شود تا شاهد تاثیرگذاری هر چه بیشتر آن در جامعه باشیم.

ماموستا عبدالرحمان رحمانی افزود: در قرآن کریم توصیه های فراوانی به حفظ بنیان خانواده و مراقبت از جوانان ونوجوانان شده است لذا در جوامع اسلامی بایستی برای ممانعت از متلاشی شدن خانواده و داشتن نسل جوان کارآمد وتوانمند باید کمک های مادی در کنار معنوی از سوی مسئولان صورت گیرد.

وی از برگزاری همایش بزرگداشت ملا عبدالوهاب آریانی در این شهرستان خبرداد و اظهارداشت: برگزاری مراسم های بزرگداشت برای عاملان دینی برجسته منطقه موجب آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با فرهنگ دینی واقدامات موثر روحانیون عالیقدر خواهد شد.

امام جمعه موقت سروآباد هم در این دیدار بیان کرد: اداره ارشاد سروآباد از نظر نیروی انسانی بایستی تقویت شود.

ماموستا عبدالقادر حسینی ادامه داد: جوامع اسلامی بایستی در مقابل دشمنان دین اسلام که با ترفندهای مختلف هم چون تشکیل گروهک های تکفیری به دنبال ایجاد رخنه در وحدت اسلامی هستند، آگاه و هوشیار باشند و انسجام و وحدت خود را حفظ کنند.

وی اظهارداشت: مسئولان برهه کنونی باید احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند ودر راستای ترویج مبانی دینی و اسلامی تلاش بیشتری کنند.