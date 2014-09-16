به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حكم انتصاب سید احسان باقری به عنوان مدیر خانه عکاسان ایران آمده است: «احتراماً، نظر به شایستگی‌ها و تجارب ارجمندتان در حوزه هنری عكاسی، جناب عالی را به عنوان مدیر خانه عكاسان ایران منصوب می‌كنم.

خانه عكاسان ایران با بیش از دو دهه سابقه فعالیت، هم اكنون یكی از معتبر‌ترین جایگاه‌ها و پایگاه‌های عكس و عكاسی در كشور است. انتظار دارم در دوره مدیریت شما این مركز با حفظ و تقویت شأن گذشته، مرجع و ملجاء عكاسان جوان و متعهد و انقلابی و محل بهره‌گیری از نظرات و مشورت‌های هنرمندان پیشكسوت این هنر پیشرو باشد.

ایجاد امكان برای رشد و پرورش نسلی جدید از عكاسان انقلابی و حزب اللهی، توسعه بانك عكس و منابع تصویری حوزه انقلاب اسلامی، برگزاری نمایشگاه‌های عكس، زمینه سازی برای تولید محصولات فرهنگی مبتنی بر عكس و همكاری با مركز آموزش اسلامی هنر برای آموزش و پرورش نسل فردای عكاسان انقلاب اسلامی از جمله انتظارات این جانب از جناب عالی است.

ان شاءالله به مدد همت بلند و كمك پیشكسوتان عكاسی كشور و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در اجرای مأموریت‌های محوله موفق خواهید بود.

جا دارد از زحمات بی‌شائبه هنرمند ارجمند جناب آقای رسول اولیاءزاده در طول مدت مسئولیت شان تشكر و قدردانی كنم.»

سید احسان باقری فارغ التحصیل كارشناسی ارشد روان شناسی مشاوره بوده و برای اولین بار در ایران پایان نامه كارشناسی ارشد خود را با موضوع «بررسی اثربخشی عكس درمانی (phototherapy) برای افزایش خودپنداره‌ دانشجویان» ارائه كرده است.

وی از سال 1387 تاكنون مدرس دانشگاه بوده است و در سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران عضویت دارد. باقری مدیر هنری شركت های «مكین دریا» و «تیواصنعت» را نیز به عهده داشته و به عنوان مشاور در فرهنگسرای دانشجو فعالیت كرده است.

رسول اولیازاده كه پیش از این به عنوان مدیر خانه عكاسان ایران فعالیت داشت، طی حكمی در حال حاضر در سمت مشاور محمد حمزه‌زاده معاون هنری حوزه هنری فعالیت می‌كند.