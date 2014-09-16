به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ماشین سازی تبریز که در چند ساله گذشته با مشکلات متعددی دست به گریبان بوده است، سرانجام پس از تعیین و تکلیف وضعیت مدیریتی جدید خود در هفته جاری، "غلامرضا باغ آبادی" را نیز در راس کادر فنی خود خواهد دید که مربیگری در تیم تراکتورسازی و حتی حضور به عنوان سرمربی موقت این تیم را پس از اخراج تونی اولیویرا پرتغالی در کارنامه خود دارد.

این در حالی است که تمرینات سبزپوشان تبریزی از دوشنبه هفته جاری و زیر نظر "علی اکبر استاد اسدی" به عنوان مربی و یکی از پیشکسوتان فوتبال کلید خورده و عیسی اکبرزاده مدیر عامل جدید این باشگاه نیز در خصوص انتخاب سرمربی جدید تیم به خبرنگار مهر گفته بود: بر اساس مشورت های صورت گرفته، علی اکبر استاد اسدی از پیشکسوتان تیم ماشین سازی به عنوان مربی جدید این تیم انتخاب و معرفی شده و تمرینات تیم ماشین سازی فعلا زیر نظر ایشان پیگیری خواهد شد و قرار است که در روزهای آینده نیز یک سرمربی به کادر فنی فعلی تیم اضافه شود.

گفتنی است باغ آبادی که دارای لیسانس رشته تربیت بدنی است و کارت مربیگری درجه A آسیا را نیز دارد، در شرایطی به عنوان سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی انتخاب شده که این تیم به عنوان قدیمی ترین تیم شهر تبریز در دهه 70 از قطب های فوتبال این شهر و بهترین تیم شهرستانی آن روزها بشمار می رفت اما در چند سال گذشته و بدلیل مسایل و مشکلات مالی و مدیریتی تا آستانه انحلال نیز پیش رفته است.