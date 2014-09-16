به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهره حائری ظهر سه شنبه در نشست سرشماری کشاورزی در استان عنوان کرد: از این تعداد 66 نفر اصلی و هفت نفر نیز ذخیره است که کار سرشماری عمومی کشاورزی در استان را بر عهده دارند و ا ین طرح سرشماری یکی از بزرگترین طرح های آماری کشور است که در استان ایلام همزمان با سراسر کشور از پنج مهرماه آغاز و به مدت 40 روز ادامه دارد.

وی هدف اصلی این سرشماری را جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی برشمرد و افزود: امسال 9 رشته فعالیت کشاورزی از جمله زراعت، باغداری، پرورش طیور سنتی، دام سبک و سنگین، پرورش زنبور عسل، ماهی، کرم ابریشم و گلخانه در سرشماری کشاورزی مورد توجه قرار می گیرند.

حائری گفت: سرشماری عمومی کشاورزی باید به دقت انجام بپذیرد زیرا آمار مبنای برنامه ریزی در سطح کلان کشور است و این امر نشان دهنده اهمیت نحوه اخذ صحیح آمار و اطلاعات از مردم جامعه است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری ایلام تاکید کرد: مشارکت فعال کشاورزان و ثبت دقیق اطلاعات از آنها دو اصل مهم است که در سرشماری باید مورد توجه قرار گیرد.

حائری گفت: به همین دلیل داشتن اطلاعات درست و برنامه ریزی دقیق براساس اطلاعات به دست آمده امری ضروری است که نیازمند جلب اعتماد کشاورزان برای محرمانه ماندن اطلاعات و آماری که در اختیار ما می گذارند، است.

وی اظهار داشت: شعار این طرح، سرشماری لازمه آبادانی و خود اتکایی ملی است زیرا اگر آماری در دست مسئولان امر نباشد در ابتدایی ترین مباحث نیز کشور دچار مشکل می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه ارایه آمار دقیق از سوی کشاورزان به برنامه ریزی صحیح براساس نیازها و اولویت ها کمک می کند به همین خاطر جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق و به هنگام کشاورزی برای مسئولان و برنامه ریزان اقتصادی و کشاورزی بسیار مهم است و می تواند آنها را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها و اجرای سیاست های ابلاغی کمک کند.

حائری یادآور شد: در سرشماری عمومی کشاورزی امسال از ابزار الکترونیکی و تبلت برای اجرای این سر شماری استفاده می شود که منجر به کاهش هزینه ها و افزایش سرعت و دقت در جمع آوری و پردازش داده ها خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام نیز گفت: سرشماری عمومی کشاورزی نقش محوری و پایه ای در نظام ملی آماری کشور دارد.

حشمت الله عسگری اظهار کرد: کشاورزان باید مطلع باشند که اطلاعات جمع آوری شده در قالب گزارش های آماری در اختیار برنامه ریزان، مدیران جامعه، پژوهشگران و علاقه مندان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: با کمک این اطلاعات برنامه ریزی های مدون و موثری در راستای توسعه کشور در بخش های مختلف صورت می گیرد بر همین اساس صداقت آماری یکی از راه های دستیابی به اهداف برنامه هاست.