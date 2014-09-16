به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه 455 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 200 میلیارد تومان در 37 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

در حالی که در این معاملات شاخص 30 شرکت بزرگ 4 واحد، شاخص آزاد شناور 12 واحد، شاخص بازار اول 10 واحد و شاخص صنعت 34 واحد رشد کرد، شاخص بازار دوم 24 واحد با افت مواجه شد.

ارزش بازاری بورس بیش از 323 هزار میلیارد تومان است.

گروه خودرو و ساخت قطعات در چهارمین روز معاملاتی این هفته بیشترین اثر مثبت را بر شاخص بورس به نام خود کرد و گروه بانک ها و موسسات اعتباری نیز بیشترین اثر منفی را بر نماگر بازار سهام داشت.