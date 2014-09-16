به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور گفت: آسیب ها و خسارات زیادی به مدارس مناطق زلزله زده استان ایلام وارد شده و خیرین می توانند در بازسازی این مدارس دولت را یاری کنند.

استاندار ایلام در خصوص زلزله اخیر شهرستان آبدانان اعلام کرد: تا کنون 21 هزار و 200 واحد آسیب دیده از زلزله کارشناسی خانه به خانه شده است.

محمدرضا مروارید در نشست اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران اظهار داشت: از این تعداد واحد کارشناسی شده در مجموع هفت هزار و 463 واحد احداثی نوع 1 و 2 گزارش شده که بعد از گزارش گیری شهرستان دهلران تعداد سه هزار واحد دیگر درخواست داشته است که باید کارشناسی شوند.

وی افزود: واحدهای احداثی به دو دسته تقسیم می شوند یک دسته واحدهایی که در زلزله خسارت جدی دیده اند و تقریبا غیرقابل سکونت هستند و نیاز به بازسازی مجدد دارند و دسته دوم واحدهایی که غیر مقاوم ساخته شده اند و نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی ما مقاوم سازی مدارس آسیب دیده و بازسازی مدارس تخریب شده در مناطق زلزله زده استان است که در این خصوص می توان با جلب مشارکت خیرین بزرگ کشوری هر چه سریعتر این مدارس را به مدار فعالیت باز گرداند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور نیز در این دیدار با بیان این که خیرین مدرسه ساز کشور برای بازسازی مدارس آسیب دیده در استان ایلام آمادگی کامل را دارد و در این خصوص هر گونه همکاری لازم باشد در استان ایلام صورت خواهد داد، تصریح کرد: در این خصوص جشنواره خیرین مدرسه ساز در 26 مهرماه امسال با محوریت کمک به بازسازی مدارس مناطق زلزله زده ایلام در تهران با حضور خیرین برگزار می شود.