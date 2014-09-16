به گزارش خبرنگار مهر، دو بخش شامل "ان آی سی یو" با 10 تخت بستری و "پوز آی سی یو" با 15 تخت بستری ویژه نوزادان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور مسئولان ارشد استان البرز ظهر امروز در بیمارستان البرز افتتاح شد.

علی ربیعی در مراسم افتتاح این 2 بخش ویژ نوزادان در بیمارستان البرز با اشاره به اینکه سالانه 120 هزار میلیارد ریال در بخش درمان مستقیم، غیرمستقیم و نظام سلامت سازمان تامین اجتماعی هزینه می شود، اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید 3 مقوله شامل افزایش زمان اعتبار دفترچه های درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی، کیفیت خدمات و بیمه درمانی ایرانیان در اولویت کاری سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است.

تا پایان امسال 4 بیمارستان تامین اجتماعی به بهره برداری می رسد

در ادامه ربیعی خاطرنشان کرد: طرح الکترونیکی کردن بیمه بیماران از دیگر برنامه های سازمان تامین اجتماعی است که با جدیت دنبال می شود.



وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی بیان کرد: اکنون سازمان تامین اجتماعی دارای 2 بیمارستان و 8 هزار تخت در کشور است که تا پایان امسال 4 بیمارستان دیگر افتتاح می شود.

این مسئول گفت: عملیات ساخت 24 کلینیک درمانی تا پایان امسال در کشور آغاز می شود و این پروژه های درمانی تا 3 سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.



ربیعی با اشاره به راه اندازی 2 بخش جدید در بیمارستان البرز در کرج افزود: با افتتاح بخش های مراقبت ویژه از نوزادان، 7 پزشک متخصص و فوق تخصص و 40 نفر پرستار و کارشناس به کادر پزشکی و درمانی این بیمارستان افزوده خواهد شد.

برای احداث و تجهیز دو بخش مراقبت های نوزادان 32 میلیارد ریال هزینه شده است

در ادامه مراسم افتتاح بخش های ویژه نوزادان رییس هیئت مدیره بیمارستان البرز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: بیمارستان البرز وی ادامه داد: برای احداث و تجهیز این 2 بخش در بیمارستان البرز 32 میلیارد ریال هزینه شده است.



احمد تاجمیر در پایان با اشاره به اینکه این بیمارستان 400 تخت بستری دارد، یادآور شد: پیش از این سالانه 1 هزار نوزاد به خاطر مراقبت های ویژه از استان البرز به تهران انتقال می یافتند که با بهره برداری این بخش ها، مشکل مرقبتی و درمانی مادران و نوزادان برطرف شد.



