به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بابک یکتاپرست در نشست خبری سمینار بین‌المللی خونهای نادر که قرار است 26 شهریور ماه جاری در هتل پارسیان تهران برگزار شود، گفت: افرادی که دارای گروه خونی نادر هستند فقط می‌توانند به یکدیگر خون اهدا کنند بنابراین باید این افراد شناسایی شوند تا در صورت نیاز بتوانیم خون آنها را به بیماران تزریق کنیم.

وی با اشاره به عضویت ایران در بانک جهانی خون های نادر، افزود: متأسفانه سیستم مراقبتهای تزریق خون های نادر در تمام بیمارستانهای کشور راه‌اندازی نشده در نتیجه بیمارستانها از نحوه و میزان خونی که مصرف می‌کنند به سازمان اطلاعی نمی‌دهند.

یکتاپرست گفت: باید ارتباط مناسب بین سیستم بانک خون بیمارستانها و سازمان انتقال خون برقرار باشد چرا که باید هر کیسه خونی که مصرف می‌شود به سازمان انتقال خون همان شهر اطلاع داده شود.

وی افزود: اجرای چنین سیستم مراقبتی هزینه‌بر است چون باید تزریق خون از لحظه آغاز تا پایان زیر نظر یک پرستار انجام شود در حالیکه چنین روشی امکان‌پذیر نیست.

یکتاپرست گفت: از طرفی خون رایگان است و اهمیتی برایش قائل نمی‌شوند، برای یک پیوند کلیه عدد و رقم‌های زیادی رد و بدل می‌شود اما چون فکر می‌کنند خون همیشه وجود دارد هزینه‌ای برای آن پرداخت نمی‌شود در حالیکه مانند تمام دنیا بیمه‌ها باید هزینه‌ پلاسما و هر واحد پلاکت را به بیمارستان‌ها پرداخت کنند.