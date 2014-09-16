به گزارش خبرنگار مهر، این همایش از صبح تا بعد از ظهر سه شنبه با حضور سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراهیم مداحی رئیس کمیسیون چشم انداز ونخبگان مجمع، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و مدیران اجرایی این استان برگزار شد.

در این همایش سخنرانان به تبیین ویژگی ها و فرصت های اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تحقق آن پرداختند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه برگزاری این همایش به خبرنگاران گفت: از بهمن ماه امسال که سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد، همه عناصر دست اندرکار تصمیم گرفتند که این سیاست های کلی را در حد سیاست نگذارند و عملیاتی کنند.

سید موسی خادمی افزود: مجمع تشخیص نیز در راستای وظیفه ذاتی خود که تبیین و تشریح موضوع است، یک سلسله کارگاههای آموزشی در استان ها برگزار می کند که امروز هم این کارگاه با کیفیت خوبی در این استان برگزار شد.

وی بیان کرد: از طرفی دولت در حال حاضر برای اغلب بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی دستور العملهایی در سه سطح، اهداف، سیاست ها و برنامه ها تدوین کرده و به وزارتخانه ها ارائه داده است.

خادمی ابراز امیدواری کرد: این دستور العمل ها به زودی از طرف وزارت خانه ها به استانها ابلاغ شود و استانها هم برشهای استانی اقتصاد مقاومتی را تهیه کنند و با برنامه ها پیوند بزنند تا این سیاست ها تبدیل به عمل شود و ما بتوانیم یک اقتصاد با مقاومت بالا در کشور داشته باشیم.

وی اظهار داشت: با برگزاری چنین برنامه هایی مدیران اجرایی استان آماده اجرای فعالیت ها می شوند و این جلسات بسیار در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر خواهد بود.