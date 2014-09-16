به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ظهر سه شنبه در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین داود نمازی مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و ائمه جمعه و جماعات، اظهار کرد: الحمدالله گزارش خوبی ارائه کردید و اینکه دفتر مشاور وزیر در قم راه اندازی شده کار مناسبی است.

وی گفت: باید تلاش شود مردم راضی نگه داشته شوند چون اگر مردم از دولت منتخبشان راضی باشد، این مهم نشانه توفیق دولت است.

این مرجع تقلید با بیان اینکه مردم توقعاتی دارند که باید به آنها توجه شود، تاکید کرد: برخی‌ها فقط انتقاد می‌کنند. اینها گمان می‌کنند اگر خودشان در رأس کار باشند، کارها خوب پیش می‌رود، حال آنکه نقد باید سازنده باشد نه مخرب. یعنی نقد در کنار حمایت و کمک به دولت بیان شود.

آیت‌الله موسوی اردبیلی تصریح کرد: خوشبختانه عملکرد دولت تاکنون مورد رضایت و خوب بوده است. البته اگر ما اشکال و نقدی داشته باشیم حتما مطرح می‌کنیم ولی عملکرد دولت تاکنون مطلوب بوده است.

تلاش در مسیر اعتدال

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین داود نمازی مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و ائمه جمعه و جماعات، سلام دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور را به آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی ابلاغ و در ادامه گزارشی از فعالیت‌های چند ماهه خود بیان کرد.

وی با تجلیل از شخصیت علمی، سیاسی و انقلابی آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، وی را جزو یاران صدیق امام راحل و از موثران در تاسیس حکومت اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام نمازی خطاب به آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی گفت: شما از جمله مراجعی هستید که همواره تلاش کردید در خط اصیل اعتدال حرکت کنید و دیدار با جنابعالی که دارای تجارب و اندیشه‌های ارزنده‌ای هستید برای مجموعه مجریان کشور غنیمت است.