به گزارش خبرنگارمهر،اسماعیل عامری گلستانی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: در راستای سرشماری عمومی کشاورزی مسائل مربوط به آموزش و نیروی انسانی از 27 مرداد آغاز شده و اکنون در مرحله آخر آموزش است.

وی با بیان اینکه اولین سرشماری کشاورزی سال 52 در سراسر کشور انجام شد، تصریح کرد: در سال جاری این سرشمای به مدت چهل روز هم زمان در سراسر کشور برگزار می شود.

عامری گلستان تهیه آمار دقیق برای انجام امور برنامه ریزی را مهم ترین هدف این سرشماری برشمرد و یادآور شد: بر اساس دستور ریاست جمهوری کلیه دستگاه های اجرایی باید در راستای رفع نیاز ها و تجهیزات استانداری را یاری کنند تا این کار به بهترین نحو صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال وبختیاری بهره برداران را جامعه هدف دانست و افزود: با توجه به مطالعات صورت گرفته 176 هزار بهره بردار در سراسر استان پیش بینی می شود.

200 نفر از عوامل اجرایی در این سرشماری شرکت دارند

عامری گلستان تاکید کرد : در باغداری از 200 متر مربع به بالا، زراعت 400 متر مربع به بالا، دام سنگین بیش از یک راس، دام سبک بیش از دو راس و طیور نیز از 10 تا بیشتر جزء این آمار محسوب می شوند.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال وبختیاری با تاکید بر اینکه در این سرشماری مالکیت، ملاک نیست، افزود: میزان محصولات و تولید در این سرشماری ملاک کار ما خواهد بود.

عامری گلستان بیان داشت : بیش از 200 نفر از عوامل اجرایی در این سرشماری شرکت دارند و اولین بار است که این امر به صورت غیر کاغذی و با مصاحبه حضوری و با استفاده از تبلت صورت می گیرد که این اقدام باعث صرفه جویی در بسیاری از هزینه ها خواهد شد.

وی با بیان اینکه این سرشماری در کلیه نقاط استان صورت می گیرد، گفت: بر اساس مبانی تعریف شده این استان به 100 حوزه تقسیم شده است که در هر کدام از این حوزه ها یک نفر مامور سرشماری بر این امور نظارت دارد.