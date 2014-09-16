به گزارش خبرنگار مهر، سید شفیع حسینی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: تنها عصری که استکبار جهانی تجربه تلخ شکست را داشته است دوران دفاع مقدس است.

وی با تاکید به برجسته بودن نقش مردم در این دوران اضافه کرد: کوچک ترین تردید در دفاع مقدس تجربه نشد و هیچ حرکت منفی دیده نشد.

حسینی با اذعان به اینکه دفاع مقدس عرصه ای برای مدیر پروری بود، اضافه کرد: امروز هر کشوری به ویژه کشور مسلمان برای مبارزه با تهاجمات مجبور به الگوبرداری از دفاع مقدس است.

به گفته معاون اجرایی سپاه حضرت عباس(ع) استان کشورها در دفاع از تجاوزات چاره ای جز الگو برداری از دفاع مقدس ندارند و نمونه آن در مقاومت 50 روزه مردم غزه مشاهده شد.

وی معتقد است هر قدر از دفاع مقدس صحبت شود باز هم کم است و ضروری است محققان دلایل عدم پیروزی استکبار در این مقطع را مورد مطالعه قرار دهند.

وی با بیان اینکه در این دوران از تمامی اقشار شهید داریم، اضافه کرد: پپروزی نهایی دفاع مقدس به دلیل وحدت و انسجام ملت ایران بود.

حسینی تاکید کرد: اوج قدرت ملت در وحدت و انسجام و باورهای دینی و ایمان قوی است و اگر مصاحبه دشمن در قبل و بعد از دفاع مقدس از آرشیو ها بررسی شود می توان نتایج و دستاوردهای این پیروزی و دلایل آن را رصد کرد.

معاون اجرایی سپاه حضرت عباس(ع) استان با اذعان به اینکه دشمن در مدت دفاع مقدس قصد تجاوز به جغرافیای کشور و در عین حال اعتقادات دینی و قلبی ملت ایران را داشت، اضافه کرد: با وحدت و انسجام ترفندهای دشمن در این مدت خنثی شد.

تبیین اهداف دفاع مقدس در 360 برنامه

حسینی تبیین سالانه دفاع مقدس را ضروری خواند و افزود: باید برنامه ها در راستای شناساندن و معرفی اهداف این دوره باشد.

به گفته رئیس ستاد هفته دفاع مقدس سپاه استان 360 برنامه توسط سپاه استان در این راستا همزمان با هفته دفاع مقدس اجرا می شود.

وی رژه نیرو های مسلح، پیاده روی حماسی، افتتاح سالن های ورزشی و برنامه های فرهنگی شب شعر و خاطره را از جمله این مراسمات عنوان کرد.

حسینی شاخص ترین برنامه تدارک دیده شده را برپایی نمایشگاه رزمی فرهنگی کربلای یک توسط تیپ 37 عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه به مانند سال های قبل در جنب دریاچه شورابیل برگزار می شود.

معاون اجرایی سپاه حضرت عباس(ع) استان تاکید کرد: نشست های سیاسی بصیرتی، نمایش فیلم و نمایشگاه عکس و کتاب دیگر بخش های هفته گرامیداشت دفاع مقدس است.