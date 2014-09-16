به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری از هلاکت سرکرده گروه تروریستی موسوم به انصارالاسلام و سه تن از معاونانش در جریان درگیری با ارتش سوریه در حومه قنیطره خبر دادند.

از سوی دیگر ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در حومه حماه منطقه "تل الملح" را از وجود تروریستها پاکسازی کرد.

از سوی دیگر خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) از ادامه عملیات ارتش برای پاکسازی روستاها و شهرکهای "العماره السوداء"،"البویطی"، "ازبونه" به منظور پاکسازی این مناطق از وجود تروریستها در حومه ادلب خبر داد.

دیده بان حقوق بشر در سوریه نیز از حملات خمپاره ای تروریستها به منطقه "المالکی" در مرکز دمشق و وقوع درگیریهایی میان ارتش و تروریستها در منطقه جوبر در دمشق خبر داد.

پایگاه النشره همچنین با انتشار خبری اعلام کرد که تلاش تروریستها برای نفوذ به شهر الملاهی و الوعر در حمص توسط ارتش سوریه ناکام ماند.