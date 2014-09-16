به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده ظهر سه شنبه در نشست گفتمان دینی در رشت افزود: مذهب تاثير انكارناپذيرى بر سلامت روح و جسم و ديگر ابعاد زندگى بشر دارد.

وی همچنین اظهارداشت: مسئوليت پذيرى فردى و اجتماعى يكى از آثار مبارك هويت دينى است هرچه هويت دينى يك شخص افزايش يابد، مسئوليت پذيرى وی نيز به همان اندازه تقويت مى شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: بدون شك دستورهاى اسلام کامل ترين برنامه زندگى و داراى آثار و مواهب فراوانى به ويژه در مسائل اجتماعى، عاطفى، روحى و رفتارى است.

وی ادامه داد: نقش الگوها در رشد و انسجام شخصيت انسان انكارناپذير و يكى از ابزارهاى مهم تربيتى است زيرا انسان الگو طلب است.

گلمیرزاده تصریح کرد: الگوها نقش تربيتى مهمى دارند الگوهاى سالم، کامل و پويا در رشد صحيح روانى، اخلاقى، رفتارى و شخصيتى انسان نقشى به سزا دارند چنان که الگوهاى دروغين، منحرف و ضعيف نقش تخريبى غيرقابل انكارى را در ساختار روانى و شكل گيرى شخصيت انسان بر جاى خواهند گذاشت.

وی بیان داشت: بدون شك تحديد، تعيين و مشخص کردن وظايف مسجد به عنوان يك نهاد دينى جزء با آيات و روايات ممكن نيست خوشبختانه کار ويژه و ماموريت اساسى مسجد در آيات قرآنى و سنت معتبر به خوبى تبيين و مشخص شده است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: مسجد در بينش قرآنى و آموزه هاى وحيانى جايگاه تعالى جمعى بشر است.

وی افزود: مسجد به عنوان پايگاه عبادت و تجمع عبادت کنندگان و مرکزى براى دستيابى اشخاص به توحيد، معنويت، ياد خدا، تقوا و تزکيه است.

گلمیرزاده تصریح کرد: مساجد در برخى از روايات به عنوان مكانى براى آموزش هاى دينى، بستر و زمينه ساز پرورش انسان هاى پاك و فعال در امور اجتماعى و سياسى و فرهنگى جامعه نيز مطرح شده است.