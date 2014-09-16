حجت الاسلام محسن مفید در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نقش مهم روحانیون و طلاب در زمان دفاع مقدس، گفت: شهدای بسیاری از این قشر تقدیم انقلاب اسامی شد.

وی افزود: روحانیون بسیاری در زمان دفاع مقدس با حضور در خط مقدم جبهه ها جان خود را برای حفظ و حراست از آرمان های انقلاب اسلامی فدا کردند.

حجت الاسلام مفید در ادامه به برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: یادواره شهدای روحانی در پایگاه‌های مقاومت بسیج طلاب استان کرمانشاه در ایام هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ادامه دادن راه آنها در جهت حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی تاکید کرد.

یادواره شهید رضا گودینی برگزار خواهد شد

همچنین مسئول بسیج مداحان استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یادواره شهید رضا گودینی در کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ علی سعید منش افزود: این یادواره روز سه شنبه هفته آینده و در حسینیه امام رضا (ع) واقع در میدان غدیر برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: حاج رضا احمدی از یادگاران دفاع مقدس در این مراسم به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.