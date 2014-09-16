به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلي ابوحمزه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران همداني حاضر شد و به تشريح برنامه‌های اين مجموعه در هفته دفاع مقدس پرداخت.

وي با اشاره به اينكه در اين هفته 110 برنامه در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد، عنوان كرد: رژه نیروهای مسلح در استان، نواحتن زنگ مقاومت در مدارس همدان، استقبال از دانشجويان جديد الورود به دانشگاه‌ها و برگزاری همایش‌های سياسي با موضوع جنگ نرم براي اقشار بسيج در این هفته برگزار می‌شود.

وي با بیان اینکه دفاع مقدس نمونه يك مديريت جهادي بود و بهترين الگويي است كه می‌توان از آن بهره برد، ادامه داد: علم، خلاقيت و نوآوري در كنار مديريت جهادي می‌تواند بسياري از مشكلات كشور را حل كند.

تحويل 2100 دستگاه گيرنده ماهواره

فرمانده سپاه انصار الحسين(ع) با اشاره به اينكه برنامه هاديان سياسي و فرهنگي نيز در اين هفته برگزار خواهد شد، افزود: در مجموعه بسيج به دنبال نشان دادن مضرات ماهواره هستيم و هم با كاركنان و هم با ساير اقشار در اين بخش تعاملات فرهنگي مناسبي داريم و تاكنون در استان 2100 دستگاه گيرنده ماهواره از مردم تحويل داده شده است.

ابوحمزه با اشاره به مضرات زياد استفاده از شبکه‌های ماهواره اي افزود: نقش زنان در جبهه‌ها نيز در نشستي بصيريتي مورد برسي قرار می‌گیرد.

وي ادامه داد: يادواره شهدا، عصر خاطره و تجليل از رزمندگان نيز از ديگر برنامه‌های اين هفته است.

فرمانده سپاه انصار الحسين(ع) با اشاره به اينكه ركن تحول هر جامعه توجه به خانواده‌هاست از رويكرد تقويت بنياد خانواده كاركنان خود خبر داد، بيان داشت: تعداد زيادي از مردم و مسئولان همداني هنوز از باغ موزه دفاع مقدس دیدن نکرده‌اند درحالیکه ساخت اين مجموعه بي نظير است و بايد بيشتر به شناساندن ان توجه كرد.

ابوحمزه با اشاره به نكوداشت فرمانده هان و جهادگران همداني دفاع مقدس در اخرين روز اين هفته، اذعان داشت: روحيه استكبار ستيزي در جامعه بايد زنده نگاه داشته شود.

وي عنوان كرد: هشت هزار حلقه صالحين در قالب 22 قشر در استان همدان وجود دارند كه از ظرفیت‌های آنان در بخش‌های گوناگون می‌توان بهره برد.

فرمانده سپاه انصار الحسين(ع) كه از اعزام گروه هاي پزشكي به نقاط محروم در قالب يك مانور خبر می‌داد علت عدم بازسازي عملياتي در استان را در ماموريت بودن تيپ انصار الحسين (ع) عنوان كرد و افزود: در نهم دي ماه نيز شاهد افتتاح پايگاه بسيج و سوله‌های ورزشي در سطح استان خواهيم بود.

ابوحمزه ادامه داد: در طول سال تذكر لساني انجام می‌شود و رويكرد سپاه در اين بخش 85 درصد تذكر و 15 درصد برخورد با افرادي است كه تمكين نمی‌کنند .

كشف سه هزار و 600 حلقه فيلم مستهجن در همدان

وي از كشف سه هزار و 600 حلقه فيلم مستهجن توسط اطلاعات اين مجموعه كه از غرب كشور توسط چهار نفر وارد می‌شد خبر داد و افزود: تعدادي از افراد نيز كه مواد مخدر دارويي توزيع می‌کرده‌اند دستگير شده‌اند.

فرمانده سپاه انصار الحسين(ع) كه از انجام کارهای تحقيقي در استان خبر می‌داد، گفت: بر اساس تحقیق 38 درصد مردم اظهار استفاده از ماهواره می‌کردند.

وی گفت: اين ميزان از 38 تا 50درصد متغير است و متاسفانمه اكثر معضلات اجتماعي برگرفته از ماهواره است چراکه برنامه‌های برخي شبکه‌های فارسي در راستای ارزش زدايي از مفهوم غيرت، ترويج فمینيسم و شهوت راني است.

ابوحمزه كه تكاليف اين نهاد را جهت دهنده از سوي رهبر انقلاب عنوان می‌کرد، ادامه داد: سپاه از سال 67 در حال كار و طرح برنامه براي مقابله با ماهواره است و طرح‌های خوبي در مقابله با جنگ نرم داريم.

نماينده ولي فقيه در سپاه انصار الحسين (ع) استان همدان نيز در اين نشست با اشاره به اينكه رسانه‌ها باید ايثارگری‌های شهدا در جنگ تحميلي بيش از پيش به نمايش بگذارند، بيان داشت: نياز جامعه زنده نگاه داشتن ارزش‌های شهدا است ، همه در دوران جنگ احساس تكليف كرده و به پاي كار آمدند .

حجت الاسلام محمد رضوي فقيه عنوان كرد: روحيه ايثار و شهادت اگر در جامعه زنده باشد قطعا متجاوزين و قدرت هاي جهاني چشم طمع به كشور نخواهند داشت.

وي با تاكيد براينكه ماهواره‌ها دين مردم را به يغما می‌برند، ادامه داد: رسالت امروز همه سنگين تر از دوران جنگ تحميلي است و باید با تمام توان از آسيب اين وسيله جلوگيري كرد.

تجليل از خبرگزاري مهر

نماينده ولي فقيه در سپاه انصار الحسين (ع) استان همدان خواستار بيان مقاطع مختلف دفاع مقدس براي نسل چهارمی‌های انقلاب از سوي اصحاب رسانه شد.

در پايان اين نشست خبرگزاري مهر به عنوان يكي از پنج رسانه فعال استان همدان در حوزه اطلاع رساني بسيج معرفي و تجليل شد.