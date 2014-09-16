به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، یک منبع امنیتی در بغداد امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق ورودی منطقه الخضراء در نزدیکی پل الجمهوریه را بستند و مانع از ورود کارمندان و خبرنگاران به این منطقه شدند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: پل الجمهوریه منتهی به پارلمان عراق می شود. خانواده های قربانیان پایگاه اسپایکر همچنان در نزدیکی منطقه الخضراء قرار دارند و مانع از ورود آنها به این منطقه می شوند.

خانواده های قربانیان حادثه پایگاه اسپایکر چند هفته گذشته با تجمع در مقابل پارلمان عراق خواستار روشن شدن سرنوشت فرزندان خود در این پایگاه شدند. در نتیجه اعتراضات این خانواده ها کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است.

منطقه الخضراء بغداد یک منطقه کاملا دیپلماتیک است که بسیاری از مراکز دولتی و سفارتخانه های خارجی در آن قرار دارند.