به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان امروز در حاشیه دیدار با "شاهین مصطفی‌یف" وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان در جمع خبرنگاران درباره قطع آب مشترکان پرمصرف در تهران که روز گذشته انجام شد، گفت: در تمام جهان به هنگام مواجهه با شرایط کم‌آبی و خاص، مقررات ویژه‌ای برای مدیریت شرایط وضع می‌شود و این موضوع نیز در تهران به‌عنوان یک راهکار هشداردهنده انجام شد تا شهروندان پرمصرف رویه غلط خود را اصلاح کنند.

وزیر نیرو با بیان اینکه شهروندان در فصل پاییز نیز باید مراقب مصرف خود باشند، افزود: امسال با توجه به وضعیت کم‌آبی، پیشنهادهایی درباره کنترل مصرف مشترکان پرمصرف به دولت ارایه شده و این موضوع در دست تصویب است.

وی درباره موضوعات مذاکره‌شده با همتای آذربایجانی خود گفت: در این نشست مذاکره‌هایی درباره تبادل انرژی الکتریکی، احداث نیروگاه اردوباد و مارازاد و بهره‌برداری از سدهای مشترک "خداآفرین" و "قیز قلعه‌سی" بر روی ارس انجام و بحثی نیز درباره همکاری مشترک برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح شد.

چیت چیان با اعلام اینکه هیچ بحثی در دولت در مورد ادغام وزارت نیرو و نفت مطرح نیست، وزارت نفت وظیفه تامین سوخت را دارد و وزارت نیرو نیز تولید برق را برعهده دارد، اما چنین نیست که در اثر این همکاری‌ها، این دو وزارت‌خانه در فعالیت اقتصادی مشارکت داشته باشند.

وزیر نیرو گفت: این موضوع نظر شخصی برخی همکاران وزارت نفت است. وزارت نفت و نیرو وظایف تعریف‌شده و مشخصی دارند و در بسیاری حوزه‌ها ازجمله تاسیسات نیروگاهی فعالیت مشترک دارند.

وی احداث و توسعه نیروگاه‌ها و صادرات برق را جزو سیاست‌های دولت عنوان کرد و افزود: این موضوع در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه خاص قرار گرفته است و با فعالیت گسترده در زمینه توسعه نیروگاه‌ها و خطوط انتقال، تلاش داریم ایران را به مرکز انرژی منطقه تبدیل کنیم.

